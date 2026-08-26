Fecode hace reparos a propuesta del gobierno para hacer cambios en la educación pública

Cúcuta

La Federación Colombiana de Educadores Fecode, hizo reparos a la propuesta del gobierno nacional de vincular al sector privado y la iglesia en la educación pública.

El proyecto contempla que entidades territoriales puedan apoyarse en organizaciones con experiencia e idoneidad en asuntos pedagógicos, administrativos y de gestión. En el caso de los colegios oficiales en administración, terceros o básicamente, privados podrían asumir funciones de organización, dirección, administración y operación bajo las condiciones establecidas en los contratos.

Hugo Cárdenas, directivo de esta organización dijo a Caracol Radio que “la iniciativa violenta la ley, genera flexibilidad en la entrega de la educación pública a los privados y no hay recorte del gasto, solo que ahora se traslada al privado”.

Frente a la iniciativa el dirigente sindical dijo que “nosotros estamos alistando un pronunciamiento y movilizaciones al considerar que esto podría deteriorar la inversión en lo público”.

Indicó finalmente que este proyecto educativo podría afectar la planta de personal docente en el país, y frente a ello expresó su total desacuerdo.