A pesar de las tensiones, familias en Manrique empiezan a aceptar subsidios de arrendamiento

Medellín

El proceso de reubicación y atención a las familias afectadas por la emergencia invernal en el barrio El Jardín, comuna 3-Manrique, muestra avances en la evacuación de las zonas de mayor peligro. A la fecha, 56 hogares han sido caracterizados y 10 familias ya evacuaron la zona de alto riesgo, iniciando el proceso de adaptación a nuevas alternativas habitacionales.

Dentro de la atención brindada en el territorio, 53 familias de las 73 afectadas han manifestado su interés en acceder al Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal otorgado por el Isvimed. De este grupo, 15 hogares ya entregaron la documentación requerida y 8 recibieron el beneficio para trasladarse a viviendas seguras fuera del área de peligro.

Acompañamiento integral y atención humanitaria

Además de la ruta de arrendamiento, los 169 ciudadanos censados reciben acompañamiento psicosocial, contención emocional y orientación para acceder a la oferta social del Distrito. Se han entregado más de 250 kits de asistencia (alimentos, aseo, cocina y pernocta) junto a más de 100 ayudas adicionales para el bienestar de los hogares golpeados por el desbordamiento de las quebradas.

En materia de estabilización económica y social, 30 familias permanecen en la Unidad Familia Medellín, 42 reciben apoyo alimentario y la Oficina Pública de Empleo ha gestionado la ubicación laboral de cinco personas. Un punto de atención permanente en la UVA La Armonía opera de manera continua para guiarlas en el proceso de reubicación.

Más información La alcaldía inició el desalojo de 73 viviendas en Manrique; 14 casas ya han sido demolidas

Intervención en infraestructura y alteración del orden público

En paralelo al avance social, las autoridades adelantan la evacuación y demolición de 73 viviendas diagnosticadas en riesgo inminente. Hasta el momento, 14 casas han sido demolidas en un esfuerzo por prevenir colapsos estructurales. No obstante, las intervenciones en terreno se han desarrollado en medio de un ambiente de alta tensión comunitaria.

Durante las jornadas de evacuación humanitaria se registraron disturbios y alteración del orden público. Un grupo de personas instaló barricadas para impedir el paso de los equipos institucionales, lo que requirió la intervención de la Policía. En medio de los choques se reportó un incendio en el sector La Marranera, presuntos disparos y el lanzamiento de botellas incendiarias contra funcionarios públicos, dejando una persona lesionada de forma leve. Las autoridades investigan la posible instrumentalización de las protestas por parte de estructuras criminales para frenar los desalojos.