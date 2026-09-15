Tribunal negó tutela para reintegro de ex subdirector de Unidad de Víctimas

Cúcuta

El Tribunal Superior de Cúcuta negó en segunda instancia una tutela presentada por el exsubdirector general de la Unidad para las Víctimas en el anterior gobierno, Fredy Orlando Quintero Mogollón, que pretendía su reintegro.

El funcionario fue retirado de su cargo en el mes de julio, al ser declarado insubsistente durante la administración de Gustavo Petro.

En su reclamación el ex funcionario había solicitado consideraciones por estabilidad laboral reforzada al estar al frente de la responsabilidad de una menor de edad con discapacidad.Además solicitó consideración por estar próximo a pensionarse.

La respuesta del Tribunal fue negativa al considerar que el ex Subdirector de la Unidad Nacional de Víctimas no acreditó las condiciones necesarias para su reclamación.

Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta había sido presentada inicialmente la tutela del ex alcalde de Chitagá, Quintero Mogollón.