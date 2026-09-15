Emmy 2026: los ganadores y las sorpresas en la gala que premia lo mejor de la televisión de EE. UU.

Este lunes, la comedia de terror “La maldición de Widow’s Bay” lideró la entrega de los premios Emmy 2026, alzándose con 14 galardones de 19 nominaciones.

¿Cuántos galardones se llevó “The Pitt”?

El drama médico “The Pitt” le siguió con siete premios de 25 nominaciones, la mayor cantidad para cualquier serie en 2026.

¿Y “Pluribus”?

El drama “Pluribus” se llevó seis premios: “Mejor guion en una serie dramática” para su creador, Vince Gilligan, y otro para la actriz principal, Rhea Seehorn.

¿QUÉ PASÓ CON EL COLOMBIANO CARLOS MANUEL VESGA?

El actor colombiano Carlos Manuel Vesga, nominado por su papel de Manousos Oviedo en la serie al “Mejor actor de reparto en una serie dramática”, no alcanzó a alzarse con el galardón que le fue otorgado a Tom Pelphrey, protagonista de “Task” y esposo de la actriz Kaley Cuoco, más conocida por su papel como Penny en “La teoría del Big Bang”.

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OTROS GANADORES

Varias series y programas se alzaron con premios el lunes por la noche, entre ellos la actriz Allison Janney, protagonista de “La diplomática”, a la “Mejor actriz de reparto en una serie dramática”, igualando el récord histórico de más premios Emmy ganados por una intérprete, con ocho en total.

Sally Field, recordada por sus papeles en películas como “Dos pícaros con suerte”, “Magnolias de acero”, “Papá por siempre” y “Forrest Gump”, se convirtió en la ganadora de mayor edad del Emmy en la categoría de “Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión” por “Criaturas luminosas”.

El actor Matthew Rhys logró algo que ningún actor había conseguido en los 78 años de historia de los Emmy: ganar dos premios a “Mejor actor principal” en la misma noche por la serie “La maldición de Widow’s Bay”.

La última temporada de “The Late Show with Stephen Colbert” recibió el Emmy a la “Mejor serie de comedia, variedades o música”.

HOMENAJES Y APARICIONES ESPECIALES

El actor y activista Michael J. Fox, recordado por su papel como Marty McFly en la franquicia de “Volver al futuro”, recibió una gran ovación al recibir el “Premio Humanitario Bob Hope”, en reconocimiento a “sus contribuciones transformadoras a la investigación y la defensa de la enfermedad de Parkinson”.

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Para celebrar su 50 aniversario, las estrellas de “Los Ángeles de Charlie”, Kate Jackson, Cheryl Ladd y Jaclyn Smith, se reunieron para entregar el Emmy a la “Mejor serie dramática” a “The Pitt”, además de rendir homenaje a su coestrella Farrah Fawcett.

El segmento “En memoria” rindió tributo a Dolly Parton, Catherine O’Hara, Robert Duvall, Sam Neill, Tim Curry y Rob Reiner, pero excluyó de su homenaje a Chuck Norris, estrella de la serie de televisión “Walker, Ranger de Texas”, y a Daveigh Chase, la niña de la película de terror “El aro”.

La gala fue presentada por la actriz Mariska Hargitay, estrella de “La ley y el orden: UVE”, quien participó en una parodia inspirada en la serie de televisión junto a la cantautora estadounidense Taylor Swift.