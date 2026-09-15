Shakira regresa a Madrid con 12 conciertos y una gran celebración de la cultura latina

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: The singer Shakira on her arrival in Madrid at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport on 14 September 2026, in Madrid, Spain. The Colombian artist has arrived in Madrid to begin a stay of almost a month, with 12 concerts scheduled at the ‘Shakira Stadium’, built at the Iberdrola Music venue in Villaverde, which has a capacity of over 50,000 people. The concerts in Madrid are the only European stop on her ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’. Macondo Park has also been built around the stadium – a temporary ‘city’ covering 150,000 square metres that will be open from 12 noon until midnight. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Shakira regresó a Madrid para protagonizar una de las residencias más ambiciosas de su carrera. La artista colombiana ofrecerá 12 conciertos en el marco de una experiencia que busca celebrar la cultura latina y que espera reunir a más de 600.000 espectadores.

La llegada de la cantante a la capital española causó revuelo entre sus seguidores, quienes la recibieron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahora, la atención está puesta en Macondo Park, en Villaverde, un espacio de 30 hectáreas que durante las próximas semanas será escenario de una propuesta que va más allá de la música.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: The singer Shakira on her arrival at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport on 14 September 2026, in Madrid, Spain. The Colombian artist has arrived in Madrid to begin a stay of almost a month, with 12 concerts scheduled at the ‘Shakira Stadium’, built at the Iberdrola Music venue in Villaverde, which has a capacity of over 50,000 people. The concerts in Madrid are the only European stop on her ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’. Macondo Park has also been built around the stadium – a temporary ‘city’ covering 150,000 square metres that will be open from 12 noon until midnight. (Photo By Jose Ramon Hernando/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Entertainment Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: The singer Shakira on her arrival at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport on 14 September 2026, in Madrid, Spain. The Colombian artist has arrived in Madrid to begin a stay of almost a month, with 12 concerts scheduled at the ‘Shakira Stadium’, built at the Iberdrola Music venue in Villaverde, which has a capacity of over 50,000 people. The concerts in Madrid are the only European stop on her ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’. Macondo Park has also been built around the stadium – a temporary ‘city’ covering 150,000 square metres that will be open from 12 noon until midnight. (Photo By Jose Ramon Hernando/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Entertainment Cerrar

Shakira explicó que uno de sus objetivos es crear un lugar en el que España y Latinoamérica puedan encontrarse a través de diferentes expresiones culturales.

“Fue mi deseo el armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente”, aseguró la artista al hablar de este proyecto.

La experiencia combinará música, arte, cine y gastronomía, además de elementos inspirados en las tradiciones latinoamericanas. Uno de los protagonistas será el Carnaval de Barranquilla, que llevará parte de sus personajes, danzas y sonidos hasta Madrid.

La propuesta busca que quienes asistan a los conciertos también puedan recorrer diferentes espacios dedicados a la cultura latina, convirtiendo la residencia en una experiencia que se extiende más allá del escenario.

Los 12 conciertos forman parte de la etapa europea de la celebración de Las Mujeres Ya No Lloran, proyecto con el que Shakira continúa llevando su música a diferentes públicos.

Más información Mägo de Oz volvió a Bogotá: así fue su presentación en el Festival Cordillera 2026

Con esta residencia, la artista colombiana vuelve a Madrid no solo para reencontrarse con sus seguidores, sino también para llevar una parte de Latinoamérica a la capital española y convertir su música en el punto de partida para una celebración cultural.