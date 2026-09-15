Shakira regresa a Madrid con 12 conciertos y una gran celebración de la cultura latina
La cantante colombiana fue recibida por sus seguidores y prepara una residencia que reunirá música, arte, cine, gastronomía y el Carnaval de Barranquilla.
Shakira regresó a Madrid para protagonizar una de las residencias más ambiciosas de su carrera. La artista colombiana ofrecerá 12 conciertos en el marco de una experiencia que busca celebrar la cultura latina y que espera reunir a más de 600.000 espectadores.
La llegada de la cantante a la capital española causó revuelo entre sus seguidores, quienes la recibieron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ahora, la atención está puesta en Macondo Park, en Villaverde, un espacio de 30 hectáreas que durante las próximas semanas será escenario de una propuesta que va más allá de la música.
Shakira explicó que uno de sus objetivos es crear un lugar en el que España y Latinoamérica puedan encontrarse a través de diferentes expresiones culturales.
“Fue mi deseo el armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente”, aseguró la artista al hablar de este proyecto.
La experiencia combinará música, arte, cine y gastronomía, además de elementos inspirados en las tradiciones latinoamericanas. Uno de los protagonistas será el Carnaval de Barranquilla, que llevará parte de sus personajes, danzas y sonidos hasta Madrid.
La propuesta busca que quienes asistan a los conciertos también puedan recorrer diferentes espacios dedicados a la cultura latina, convirtiendo la residencia en una experiencia que se extiende más allá del escenario.
Los 12 conciertos forman parte de la etapa europea de la celebración de Las Mujeres Ya No Lloran, proyecto con el que Shakira continúa llevando su música a diferentes públicos.
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Con esta residencia, la artista colombiana vuelve a Madrid no solo para reencontrarse con sus seguidores, sino también para llevar una parte de Latinoamérica a la capital española y convertir su música en el punto de partida para una celebración cultural.