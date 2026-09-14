Golpe a estructuras criminales en Fundación deja siete capturados y armas incautadas

Siete presuntos integrantes de estructuras criminales fueron capturados en Fundación, Magdalena, durante la Operación Fénix 2, adelantada por la Policía, el Ejército y la Fiscalía contra redes señaladas de cometer delitos en este municipio.

Entre los detenidos está alias ‘Come Pan’, señalado por las autoridades como uno de los principales dinamizadores de homicidios, extorsiones y actividades de microtráfico en Fundación. Durante los procedimientos también fueron incautadas tres armas de fuego, municiones y panfletos extorsivos.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder, entre otros delitos, por extorsión y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

La operación también fue destacada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que la Fuerza Pública debe mantener la ofensiva contra las estructuras criminales. En un mensaje publicado en sus redes sociales, resaltó las siete capturas y dijo que la estrategia debe concentrarse en los cabecillas, las armas y las finanzas de estas organizaciones.

El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, afirmó que continuarán las acciones operativas y de inteligencia para enfrentar la extorsión y afectar las estructuras criminales que delinquen en el departamento.