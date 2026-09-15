Acusan a los hermanos de alias ‘Iván Mordisco’ por secuestro, tortura y homicidio
La Fiscalía sostiene que los tres procesados habrían participado en el homicidio ocurrido el pasado 17 de enero en un establecimiento comercial de El Peñón de Cundinamarca.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los hermanos de Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, jefe las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el homicidio de un hombre y la retención ilegal y tortura de dos personas que habrían sido testigos de los hechos, ocurridos el pasado 17 de enero en El Peñón, Cundinamarca.
Se trata de José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández.
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De acuerdo con la investigación, los tres procesados habrían llegado, junto con otras personas, a un establecimiento de comercio, donde presuntamente intimidaron a la víctima con una escopeta y armas blancas.
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, durante estos hechos Juan Gabriel Vera Fernández habría disparado contra el hombre y le habría causado la muerte.
Entre tanto, José Manuel y Andrés Vera Fernández, al parecer, habrían ordenado retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar y que habrían presenciado el homicidio.
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La Fiscalía señaló que, posteriormente, los dos hombres habrían recibido un lazo y bolsas para retirar el cuerpo de la víctima y, bajo amenazas, habrían sido obligados a ocultarlo.
Por estos hechos, los hermanos Vera Fernández deberán responder en juicio oral por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todos agravados, además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...