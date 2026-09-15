Acusan a los hermanos de alias ‘Iván Mordisco’ por secuestro, tortura y homicidio

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los hermanos de Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, jefe las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el homicidio de un hombre y la retención ilegal y tortura de dos personas que habrían sido testigos de los hechos, ocurridos el pasado 17 de enero en El Peñón, Cundinamarca.

Se trata de José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández.

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De acuerdo con la investigación, los tres procesados habrían llegado, junto con otras personas, a un establecimiento de comercio, donde presuntamente intimidaron a la víctima con una escopeta y armas blancas.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, durante estos hechos Juan Gabriel Vera Fernández habría disparado contra el hombre y le habría causado la muerte.

Entre tanto, José Manuel y Andrés Vera Fernández, al parecer, habrían ordenado retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar y que habrían presenciado el homicidio.

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La Fiscalía señaló que, posteriormente, los dos hombres habrían recibido un lazo y bolsas para retirar el cuerpo de la víctima y, bajo amenazas, habrían sido obligados a ocultarlo.

Por estos hechos, los hermanos Vera Fernández deberán responder en juicio oral por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todos agravados, además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.