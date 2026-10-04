Condenaron a más de 3 años de prisión a un hombre que se robó a una canina y la abusó sexualmente

Un juez condenó a José Oliverio Silva por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal. Esto por el hurto de una canina llamada ‘Keyra’, de raza pastor alemán. Luego, la trasladó a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales. Foto: Fiscalía. Keyra

Justicia

Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento condenó a José Oliverio Silva, tras ser hallado responsable de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2025, cuando el hombre se apoderó de una canina de raza pastor alemán llamada ‘Keyra’, que se encontraba en un establecimiento de comercio.

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Según la investigación adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), posteriormente trasladó al animal a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales.

Un juez condenó a José Oliverio Silva por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal. Esto por el hurto de una canina llamada ‘Keyra’, de raza pastor alemán. Luego, la trasladó a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales. Foto: Fiscalía. Keyra Ampliar Un juez condenó a José Oliverio Silva por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal. Esto por el hurto de una canina llamada ‘Keyra’, de raza pastor alemán. Luego, la trasladó a otro lugar y la utilizó para realizar actos sexuales. Foto: Fiscalía. Keyra Cerrar

Por estos hechos, el condenado deberá cumplir una pena de 37 meses y 10 días de prisión y tendrá una inhabilidad para la tenencia de animales durante 74 meses.

Condena por maltrato reiterado en Envigado

En otro de los procesos, Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado por el delito de maltrato animal agravado, por hechos ocurridos entre mayo y julio de 2024 en un inmueble de Envigado, Antioquia.

Según la Fiscalía, el hombre sometió de manera reiterada a un perro criollo llamado ‘Lucas’ a golpes y otras conductas violentas que le provocaron lesiones, sufrimiento y afectaciones que fueron acreditadas mediante peritajes veterinarios.

Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado a 20 meses, es decir un año y seis meses de prisión, por el delito de maltrato animal agravado cometido contra el perro llamado 'Lucas' Foto: Fiscalía. Ampliar Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado a 20 meses, es decir un año y seis meses de prisión, por el delito de maltrato animal agravado cometido contra el perro llamado 'Lucas' Foto: Fiscalía. Cerrar

La entidad señaló que algunos de los ataques ocurrieron en presencia de menores de edad y que correspondieron a represalias contra quien era entonces su pareja sentimental.

La sentencia establece una pena de 20 meses de prisión, además de una inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo término.

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Imputado por la muerte de una canina en Choachí

Finalmente, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Juan Gabriel Pinzón Rincón, señalado como presunto responsable de agredir con un arma cortopunzante a la mascota de su compañera sentimental.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto, en medio de una discusión registrada en un inmueble de Choachí, Cundinamarca.

La canina, identificada como ‘Nena’, murió como consecuencia de la gravedad de las heridas que recibió.

La Fiscalía le imputó cargos a Juan Gabriel Pinzón Rincón, como presunto responsable de agredir con arma cortopunzante a 'Nena', la mascota de su compañera sentimental en medio de una discusión, en un inmueble de Choachí (Cundinamarca), el pasado 21 de agosto. Foto: Fiscalía. Ampliar La Fiscalía le imputó cargos a Juan Gabriel Pinzón Rincón, como presunto responsable de agredir con arma cortopunzante a 'Nena', la mascota de su compañera sentimental en medio de una discusión, en un inmueble de Choachí (Cundinamarca), el pasado 21 de agosto. Foto: Fiscalía. Cerrar

Pinzón Rincón fue imputado por el delito de muerte a animal agravada y no aceptó los cargos.

Por decisión de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.