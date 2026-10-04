Más de 4,8 millones de hogares en Colombia tienen déficit habitacional: Defensoría del Pueblo

Justicia

En Colombia, más de 4,8 millones de hogares presentan déficit habitacional, de acuerdo con cifras de 2025 citadas por la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Mundial del Hábitat.

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Según la entidad, el 25,6 % de los 18,9 millones de hogares del país se encontraba en esta situación, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro. Del total, el 6,3 % presentaba déficit cuantitativo, relacionado con la necesidad de una nueva solución de vivienda, mientras que el 19,3 % tenía déficit cualitativo, asociado con viviendas que requieren mejoras en aspectos como servicios públicos, pisos o hacinamiento mitigable.

“En 2025, Colombia contaba con aproximadamente 53,3 millones de habitantes y 18,9 millones de hogares. De estos, el 25,6 %, equivalente a más de 4,8 millones de hogares; aproximadamente uno de cada cuatro, se encontraba en déficit habitacional. Del total de hogares, el 6,3 % presentaba déficit cuantitativo, es decir, requería una nueva solución de vivienda por las condiciones estructurales o de espacio de la existente; y el 19,3 % presentaba déficit cualitativo, relacionado con viviendas que requieren mejoras en sus condiciones de habitabilidad, como servicios públicos, pisos o hacinamiento mitigable. Estas cifras muestran que las necesidades habitacionales del país no se limitan a la construcción de nuevas viviendas, sino que también requieren mejorar las condiciones de las existentes”, explicó la Defensoría.

Además, señaló que más de la mitad de los asentamientos humanos de origen informal reportados por sus oficinas regionales estaban ubicados en zonas con condiciones de riesgo, lo que evidencia, según la entidad, la relación entre informalidad, exposición a amenazas y vulneración de derechos.

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La entidad hizo énfasis en que el derecho a una vivienda adecuada va más allá de contar con un techo y comprende aspectos como seguridad en la tenencia, acceso a servicios públicos, habitabilidad, accesibilidad y ubicación.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en políticas que garanticen el acceso a suelo seguro, la protección frente a desalojos forzosos, la seguridad de la tenencia y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.

La Defensoría también pidió evitar expresiones que estigmaticen a quienes habitan estos territorios y señaló que la informalidad hace referencia a determinadas condiciones de acceso al suelo, la vivienda o el desarrollo urbanístico, y no a la condición de las personas.