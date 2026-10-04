Procuraduría condenó crimen de periodista comunitario Julián Hincapié en Antioquia

Justicia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó el homicidio del comunicador comunitario y defensor de derechos humanos Julián Hincapié, ocurrido en el municipio de Anorí (Antioquia).

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Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), el jefe del Ministerio Público pidió a las autoridades identificar y capturar a los responsables del crimen que enluta a los periodistas del país.

“Exijo a las autoridades esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Hago un llamado a proteger la vida e integridad de los periodistas y comunicadores en todo el país. La libertad de prensa no puede ejercerse bajo ninguna amenaza o presión”, aseguró el procurador Eljach.

Hincapié permaneció desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. Su cadáver fue encontrado el 2 de octubre en el sector de La Chinca, zona rural del municipio.

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Hincapié, de 23 años, había sido reportado como desaparecido luego de dirigirse hacia el sector de Las Lomitas. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e Indepaz habían alertado sobre su desaparición y sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen labores de comunicación y defensa de derechos en Antioquia.

Más temprano, la Defensoría del Pueblo pidió esclarecer el crimen y judicializar a los responsables.