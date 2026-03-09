Hermanos de ‘Iván Mordisco’ habrían asesinado a un hombre y secuestrado a los testigos

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió que Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla principal del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, al parecer estarían relacionados con el homicidio de una persona y el secuestro de dos testigos, en hechos ocurridos el pasado 17 de enero en El Peñón (Cundinamarca).

Los testigos habrían sido torturados. La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios contundentes en este caso.

“Los dos hermanos, en compañía de otros hombres, habrían llegado a un establecimiento de comercio e intimidado a la víctima con una escopeta. Uno de ellos, Juan Gabriel Vera, presuntamente le disparó y le causó la muerte; mientras que el otro, al parecer, ordenó retener y someter a actos de tortura a dos ciudadanos que estaban en el lugar para obligarlos a sacar el cuerpo y desaparecerlo”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a Juan Gabriel Vera Fernández ante un juez penal con función de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todas las conductas agravadas; además de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario.

En las últimas horas, Andrés Vera Fernández fue capturado por unidades de la Policía Nacional en Falan (Tolima) y en las próximas horas se realizará el proceso de judicialización.