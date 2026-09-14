Reparación de tubería en Suba avanza: servicio de agua sería restablecido esta noche

Colombia

La reparación de una tubería matriz de agua potable en la localidad de Suba continúa este lunes 14 de septiembre, luego del imprevisto registrado en la red ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139.

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los equipos técnicos trabajan para culminar la intervención y se espera que el servicio de agua sea restablecido durante la noche de este lunes.

Las labores han requerido coordinación con Enel y la Secretaría Distrital de Movilidad, debido a las condiciones de la zona y a la intervención sobre la infraestructura.

Fabricaron una pieza especial para reparar la tubería

Como parte de los trabajos, fue necesario construir una pieza especial para la tubería. Según la entidad, este elemento permitirá reforzar la red y contribuir a prevenir futuros daños.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que continuará comunicando los avances de la reparación y el momento en que se normalice completamente el servicio.

Carrotanques atienden a los sectores afectados

Mientras finalizan las obras, se mantiene un servicio alterno de suministro de agua mediante carrotanques.

La atención tiene prioridad para: