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14 sep 2026 Actualizado 12:11

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Bogotá

Cámaras de seguridad permitieron capturar a hombre de 72 años con 120 gramos de marihuana en Bogotá

El adulto mayor fue ubicado en inmediaciones del Parque de los Hippies, luego de que operadores de las cámaras de seguridad alertaran a la Policía sobre su presunta actividad.

Arresto, imagen de referencia - Getty Images

Arresto, imagen de referencia - Getty Images / Jacob Wackerhausen

Arresto, imagen de referencia - Getty Images

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Las cámaras de seguridad instaladas en Bogotá permitieron detectar a un hombre de 72 años que, según las autoridades, estaría comercializando marihuana en inmediaciones del Parque de los Hippies.

La alerta fue recibida por la Policía, cuyos uniformados se desplazaron hasta el lugar y realizaron un registro al ciudadano. En su poder encontraron 120 gramos de marihuana.

El hombre fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su situación jurídica.

Más de 500 capturas con apoyo de cámaras

Según las autoridades, durante este año las cámaras de seguridad de Bogotá han contribuido a la realización de 514 capturas.

El Distrito destaca que estos sistemas permiten monitorear diferentes sectores de la ciudad y alertar a la Policía para facilitar una reacción ante hechos que puedan afectar la seguridad.

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