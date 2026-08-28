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28 ago 2026 Actualizado 14:39

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Aguas de Cartagena renovó 517 metros de red de acueducto en Albornoz

La obra se realizó para modernizar un tramo que había cumplido su vida útil

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena culminó la renovación de 517 metros lineales de red de acueducto en el barrio Albornoz, una intervención que permite fortalecer la continuidad, presión y confiabilidad del servicio para la comunidad.

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La obra se realizó para modernizar un tramo de la red existente que había cumplido su vida útil y presentaba conexiones no autorizadas, condiciones asociadas a pérdidas de agua que comprometían el desempeño de la infraestructura.

Con la instalación de la nueva red, Aguas de Cartagena optimizó las condiciones de operación del sistema, contribuyendo a un abastecimiento más eficiente, seguro y confiable para los habitantes de Albornoz.

Esta intervención hace parte del plan permanente de mejora de las redes de acueducto de Aguas de Cartagena, mediante el cual se renueva y fortalece la infraestructura de la ciudad para responder a las necesidades actuales y contribuir a la prestación de un servicio cada vez más confiable para Cartagena.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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