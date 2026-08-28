Aguas de Cartagena renovó 517 metros de red de acueducto en Albornoz

Aguas de Cartagena culminó la renovación de 517 metros lineales de red de acueducto en el barrio Albornoz, una intervención que permite fortalecer la continuidad, presión y confiabilidad del servicio para la comunidad.

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La obra se realizó para modernizar un tramo de la red existente que había cumplido su vida útil y presentaba conexiones no autorizadas, condiciones asociadas a pérdidas de agua que comprometían el desempeño de la infraestructura.

Con la instalación de la nueva red, Aguas de Cartagena optimizó las condiciones de operación del sistema, contribuyendo a un abastecimiento más eficiente, seguro y confiable para los habitantes de Albornoz.

Esta intervención hace parte del plan permanente de mejora de las redes de acueducto de Aguas de Cartagena, mediante el cual se renueva y fortalece la infraestructura de la ciudad para responder a las necesidades actuales y contribuir a la prestación de un servicio cada vez más confiable para Cartagena.