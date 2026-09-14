Piloto de aeronave accidentada prestaba servicios humanitarios en zonas de difícil acceso

La Alcaldía de Condoto confirmó los nombres de las cinco personas que viajaban en la aeronave Cessna que perdió comunicación este domingo cuando cubría la ruta hacia Bogotá. Piloto Mehmet Cankaya. Foto: Réport Colombia

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Katia Mendizábal, socia del piloto y empresario turco Mehmet Cankaya, habló en Caracol Radio sobre el accidente de la aeronave en la que viajaba el piloto, quien cumplía una misión humanitaria con la Patrulla Aérea.

Mendizábal contó que Kankaya llegó a Colombia hace 11 años para crear una empresa de turismo y que, además de su actividad empresarial, desarrolló una profunda pasión por la aviación y decidió ponerla al servicio de comunidades apartadas.

Según relató, el piloto terminó su formación aeronáutica hace algunos años y comenzó a participar en misiones de la Patrulla Aérea, especialmente para transportar médicos e ingenieros hacia zonas de difícil acceso.

“Él es un hombre que ha querido mucho Colombia, que ha estado aquí y ha sentido un enorme agradecimiento por cómo hemos sido recibidos”, afirmó Mendizábal.

La empresaria también resaltó el vínculo de Kankaya con el país y su fascinación por la geografía colombiana. Dijo que frecuentemente expresaba su admiración por los lugares que podía conocer desde el aire y que consideraba a Colombia “un paraíso”.

Sobre la situación actual, Mendizábal aseguró que mantiene comunicación permanente con la esposa y la familia del piloto, quienes se encuentran atentos a las labores de búsqueda. Kankaya tiene dos hijas colombianas.

“No queremos hacer especulaciones, no queremos decir nada que no sea oficial, solamente estamos con la fe y la esperanza de que los van a encontrar vivos”, señalo en Caracol Radio.

Mendizábal agregó que confía en la experiencia y disciplina del piloto y consideró posible que, ante una eventual emergencia, haya intentado realizar un aterrizaje forzoso.

“Tenemos mucha fe y esperanza de que los van a encontrar con vida”, concluyó.

4 Mujeres integraban la misión médica

Cuatro mujeres hacían parte de la misión médica de Colmédica y la Clínica El Country que estuvo junto al piloto llevando ayuda humanitaria en Condoto, Chocó.

Se trata de:

Perla Constanza Álvarez

Sandy García

María Guzmán

Yuliza Figueredo.

La Aerocivil informó que el punto del accidente se encuentra aproximadamente a 9.000 pies de altitud, en una zona de alta montaña y de acceso complejo entre Chocó y Risaralda.

La ubicación fue establecida gracias, entre otras acciones, al trabajo de la Fuerza Aérea Colombiana, cuya tripulación, a bordo del helicóptero UH-60L FAC 4138 “Ángel”, realizó la búsqueda aérea que permitió identificar geográficamente el sitio.