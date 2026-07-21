Estados Unidos permitirá ingreso legal sin visa americana a extranjeros: Estos son los requisitos. Visa y pasaporte | Fotos: GettyImages

Muchos ciudadanos se preguntan cómo pueden ingresar a Estados Unidos bien sea por vacaciones, por trabajo o por otros motivos, también por cuáles son los requisitos con los que deben cumplir. Para el caso de los colombianos es bien sabido que se requiere de la visa para poderlo hacer.

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Por su parte, Estados Unidos permite que ciudadanos de determinados países puedan ingresar al país sin tramitar una visa americana tradicional, esto lo pueden hacer por medio del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que es una autorización que forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) y habilita viajes por turismo, negocios o tránsito de hasta 90 días.

Cabe destacar que no cualquier extranjero puede acceder a este beneficio. La autorización solo está disponible para ciudadanos o nacionales de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa y que cumplan con todos los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

¿Qué es el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA)?

Este es un permiso digital obligatorio que permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visado. Está dirigido a ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visa y viajan por turismo, negocios o tránsito por un máximo de 90 días.

El ESTA no es una visa, es una preautorización automatizada que verifica si es elegible para viajar bajo el Programa de Exención de Visa sin representar un riesgo para el país.

Una vez aprobado, el permiso tiene una duración de dos años y permite realizar múltiples entradas.

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¿Quiénes podrán viajar?:

Quiénes sean ciudadanos o nacionales de un país participante del Programa de Exención de Visa

Obtengan una autorización ESTA aprobada

Viajen por turismo, negocios o tránsito

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos.

Cumplan todas las condiciones migratorias del programa

¿Cómo solicitar el formulario ESTA?

Completar la solicitud electrónica

Ingresar los datos personales y del pasaporte

Informar los datos del viaje

Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad

Pagar la tarifa correspondiente

Esperar la resolución de la solicitud

Países participantes del programa de exención de visa:

Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia y Suiza.

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia y Suiza. Asia y Medio Oriente: Brunéi, Catar, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán.

Brunéi, Catar, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

Australia y Nueva Zelanda. América: Chile.

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