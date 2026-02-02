Nuevo destino al que los colombianos podrán entrar sin visa: ya son más de 90 países

Desde el pasado 26 de enero, la Cancillería anunció un acuerdo que establece, para todos los colombianos, el ingreso sin visa a un nuevo destino.

Para nadie es un secreto que la visa suele ser la piedra en el zapato de muchos a la hora de viajar, pues además de su costo y tiempos de espera en el trámite, puede ser rechazada por incumplimiento en alguna de las especificación que se tienen en cuenta a la hora de solicitarla ante las autoridades migratorias.

Es por eso que Colombia le ha dado a sus connacionales una buena noticia: ya no necesitarán visa para ir a Mongolia, país en Asia.

De acuerdo con la Cancillería, a partir del pasado lunes 26 de enero, entró en vigencia el acuerdo del Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Mongolia sobre la Exención de Visado de Corta Estadía para Titulares de Pasaportes Ordinarios.

Esto, tras la culminación de los procedimientos internos de formalización en ambos países, pues es de tener en cuenta que el instrumento fue firmado en diciembre de 2024.

Colombianos pueden entrar a Mongolia sin visa

Este acuerdo señala que todos los ciudadanos colombianos que tengan pasaporte ordinario y de emergencia podrán ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Mongolia sin necesidad de visado.

Sin embargo, es importante aclarar que esta exención solo será válida por un período máximo de 90 días calendario.

“Esta exención aplica exclusivamente para estadías de corta duración y no autoriza el ejercicio de actividades remuneradas”, destacan.

¿En qué casos aplica la exención de vida para Mongolia?

Según explican y en conformidad al artículo 5 de dicho acuerdo firmado por ambos gobiernos, esta exención se aplica a viajes con fines de:

Turismo

Estudios

Capacitación

Trámites administrativos o judiciales

Participación en eventos culturales, académicos o deportivos

Actividades de negocios

Coberturas periodísticas

Esto, siempre y cuando la duración de la estancia no supere los 90 días.

“La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Mongolia constituye un hito en la relación bilateral, al facilitar el contacto directo entre los ciudadanos de ambos países y contribuir al fortalecimiento de los intercambios turísticos, académicos y comerciales. Asimismo, este avance refleja el interés mutuo por profundizar la cooperación y promover una mayor movilidad internacional en condiciones de confianza y reciprocidad”, concluye la Cancillería.

Es de destacar que aunque no se requiera visa, sí deben cumplir con requisitos de ingreso como vigencia del pasaporte y la justificación del motivo del viaje.

Países que permiten ingreso a colombianos sin visa

Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Centroamérica y el Caribe: México, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana.

México, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana. Espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.