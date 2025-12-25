Estas son las restricciones, tarifas y nuevas normas de revisión en línea para las visas H-1B y H-4

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado significativamente el escrutinio y los requisitos para las visas H-1B y H-4, que son clave para trabajadores extranjeros altamente cualificados y sus familiares dependientes, respectivamente.

Las medidas, promulgadas por la administración del presidente Donald Trump y en vigor desde mediados de diciembre, han generado retrasos en los procesos consulares, incertidumbre entre empleadores y preocupación en la comunidad internacional de trabajadores especializados.

Nuevas normas de revisión en línea

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció a principios de diciembre de 2025 que —a partir del 15 de diciembre— los solicitantes de visas H-1B y H-4 deberán someterse a un “online presence review” revisión de presencia en línea como parte del proceso de adjudicación de visas en embajadas y consulados de todo el mundo. Lo anterior significa que los solicitantes deben configurar todas sus cuentas de redes sociales como públicas para permitir que oficiales consulares revisen su actividad en línea durante la evaluación.

Lea más: Cómo afectará el precio del dólar los viajes internacionales en fin de año

La verificación incluye, según la directiva oficial, la actividad en redes sociales, publicaciones y otros datos de presencia digital que puedan resultar relevantes para determinar la elegibilidad del solicitante en términos de seguridad nacional y de cumplimiento de las condiciones del visado. El Departamento de Estado enfatizó que “cada adjudicación de visa es una decisión de seguridad nacional” por lo que se utilizará toda la información disponible para identificar amenazas o información que contradiga la elegibilidad del solicitante.

Retrasos masivos en visas consulares

Como efecto de esta nueva medida de vetting, embajadas y consulados de EE. UU. comenzaron a cancelar y reprogramar citas de visas H-1B y H-4 agendadas para mediados y finales de diciembre. Muchos solicitantes han visto sus entrevistas trasladadas hasta marzo de 2026, debido a la reducción de la capacidad diario de atención en los servicios consulares, que ahora destinan más tiempo a “online presence review”.

En países como India la situación ha sido crítica, incluso las autoridades locales emitieron alertas globales para los solicitantes, indicando que anticipen tiempos de procesamiento “muchos más largos” y organización con suficiente antelación.

Tarifas adicionales y restricciones para nuevas H-1B

Además de la expansión de la revisión digital, la administración Trump impuso el 19 de septiembre de 2025 Proclamación Presidencial que introduce una nueva tarifa de USD 100,000 para nuevas peticiones de visa H-1B, requisito que debe acompañar a la petición si el trabajador está fuera de EE. UU. y busca entrada al país.

Esta tarifa se mantendrá por lo menos hasta septiembre 2026. La medida fue justificada como un paso para “restringir abusos” en el programa y proteger puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió guías aclarando cuándo esta tarifa aplica y las excepciones que podrían otorgarse en casos de “interés nacional”.

Las autoridades han señalado que la ampliación de la revisión digital a las categorías H-1B y H-4 es consistente con las prácticas de vetting existentes para estudiantes y visitantes en otras categorías de visas.

Impacto de las políticas de migración a colombianos

La comunidad colombiana de profesionales, técnicos y trabajadores especializados que aspiran a trabajar en EE. UU. a través de visas H-1B o que ya se encuentran en el país con visas H-1B o H-4 también enfrenta impactos directos.

Entre ellos los retrasos en procesos consulares. Los colombianos esperando citas para obtener una visa H-1B o H-4 en consulados pueden ver sus entrevistas reprogramadas meses después, aumentando la incertidumbre y afectando planes laborales y familiares.

Aquellos colombianos que actualmente trabajan en EE. UU. con H-1B o acompañan con H-4 y planean viajar fuera del país para renovar su visa enfrentan mayores riesgos de quedar retenidos en el extranjero si su cita es cancelada por la nueva revisión en línea.

Por otro lado, los solicitantes colombianos de estas visas deberán ajustar sus cuentas de redes sociales a público para cumplir con los requisitos del Departamento de Estado, lo que ha generado preocupaciones sobre privacidad y exposición de datos personales.