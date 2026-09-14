Judicializados exdirector y jefe administrativo del instituto de tránsito de Ciénaga, Magdalena

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Jacobo Torregroza Cala, quien se desempeñó como director del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga, Magdalena hasta enero de 2026; y a León Felipe Gonzáles Argota, actual jefe administrativo de esa entidad; quienes estarían implicados irregularidades en pagos de aportes obligatorios a sistema de seguridad social, sin verificar las afiliaciones de facilitadores viales.

De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2025, estos hombres, al parecer, autorizaron y ordenaron el pago de honorarios sin verificar la afiliación de tres facilitadores viales, que tenían contratos de prestación de servicios con el municipio.

Según la información entregada por la Fiscalía dichas actuaciones, presuntamente, ocasionaron un detrimento patrimonial cercano a 120 millones de pesos, atribuible a las conductas del exdirector; y de cerca de 76 millones con respecto al jefe administrativo.

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Un fiscal de la Seccional Magdalena les imputó los delitos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación en favor de terceros. Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.