Encuentran cuerpo de joven desaparecido en Pozo Verde, zona rural de Bonda en Santa Marta

Santa Marta

Tras varias horas de búsqueda, residentes, familiares y amigos del joven desaparecido en Pozo Verde, jurisdicción del corregimiento de Bonda, zona rural de la ciudad, encontraron su cuerpo. El hallazgo se produjo luego de que alertaran sobre su desaparición.

De acuerdo con información entregada por habitantes y líderes de la comunidad, el joven habría llegado al sector acompañado de su novia y algunos amigos para visitar Pozo Verde, un sitio turístico natural ubicado en una zona montañosa y de difícil acceso, cuyo recorrido desde el área urbana puede tardar cerca de tres horas. Los acompañantes se encontrarían en buen estado de salud.

“El cuerpo ya fallado por los residentes del lugar, quienes se han puesto en toda la disposición para estar en contacto directo con los familiares. Allá se encuentra la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, Adriana Bernal, quien ha estado liderando todo este proceso y en comunicación constante con los padres”, afirmó el edil de la localidad 1, Edgardo Vizcaino.

Asimismo, se refirió a los cuidados que se deben tener para el ingreso a esta zona, teniendo en cuenta que es un lugar donde se debe ingresar con personas que lo conozcan. “Allá siempre han pedido los residentes que solo aceptan visitantes formales, con seguro, bajo reserva anticipada y bajo la guianza local de residentes del lugar o guías turísticos. Hoy este es un hecho que podríamos haber evitado. El lugar está prácticamente a 3 horas.

Es de recordar que unidades del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta se habían desplazado hasta el lugar para iniciar la búsqueda del joven desaparecido. “Tuvimos el llamado de emergencia de esta persona desaparecida y en el día de hoy ya se despliega un grupo de búsqueda y rescate, unas unidades que van a hacer precisamente eso”, anotó el comandante del cuerpo de bomberos de Santa Marta, Ricardo Chain.

Apoyo de la Defensa Civil

Ante lo ocurrido, la Defensa Civil hizo un llamado a turistas y habitantes de Santa Marta a reforzar las medidas de prevención durante las visitas a ríos, pozos y cascadas.

La recomendación principal es evitar ingresar al agua cuando no se tiene conocimiento sobre natación y no lanzarse desde rocas, puentes, cascadas u otros lugares elevados. El organismo de socorro advirtió que la apariencia tranquila o poca profundidad del agua puede ser engañosa, debido a que debajo de la superficie pueden existir rocas, ramas u otros obstáculos que representan un riesgo.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con la familia y los allegados del joven en esta situación. No confiarse de que el agua parezca tranquila o poco profunda; es engañosa esa parte. Evitar, sobre todo evitar ingresar después de lluvias fuertes, ya que una creciente se puede presentar rápidamente y puede ocurrir alguna tragedia. No consumir alcohol, mantener a los niños bajo la supervisión y utilizar únicamente zonas autorizadas y atender las recomendaciones de las autoridades”, dijo Roberto Carlos Bustillo, director de la Defensa Civil en el Magdalena.