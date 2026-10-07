Mortandad de peces se registró en Guamal, Magdalena

Magdalena

Autoridades ambientales adelantan una investigación para establecer las causas de un nuevo episodio de mortandad de peces registrado en la ciénaga de Tesca, en jurisdicción del municipio de Guamal.

Durante la visita fueron encontrados ejemplares muertos de Bocachico, Pincho, Mojarra Amarilla y Chango, con tallas aproximadas de dos pulgadas. Al momento de la inspección, el cuerpo de agua registraba una profundidad de entre 20 y 60 centímetros en su zona más profunda, una condición crítica que limita la capacidad de dilución y oxigenación del agua.

Este episodio no es aislado dado que el pasado 6 de septiembre se registró un evento similar de muerte masiva de peces en este mismo cuerpo de agua. Como parte de la investigación de las posibles causas, CORPAMAG recibió información de la comunidad y de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA de Guamal sobre una jornada de siembra de alevinos de Bocachico realizada en mayo en la ciénaga de Tesca, durante la cual fueron sembrados 950.000 individuos.

Una repoblación de esta magnitud incrementa la demanda de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, que combinada con la baja profundidad y las elevadas temperaturas propias de la temporada seca, pudo haber contribuido al déficit de oxígeno generado condiciones de hipoxia o anoxia, con consecuencias letales para los peces.

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La siembra sin un diagnóstico previo puede agravar los desequilibrios ecológicos y resultar contraproducente para la conservación de las poblaciones de peces y el bienestar de las comunidades que dependen de este recurso.