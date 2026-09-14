Boyacá convoca a agencias y operadoras para participar en Colombia Travel Expo

La convocatoria busca conectar la oferta turística de Boyacá con operadores nacionales e internacionales.

Tunja

La Secretaría de Turismo de Boyacá abrió una convocatoria para que agencias y operadoras de viajes del departamento participen en Colombia Travel Expo, que se realizará en Medellín, en Plaza Mayor, los días 29, 30 y 31 de octubre.

Laura Bello, secretaria de Turismo de Boyacá, destacó que esta feria permitirá a los empresarios generar nuevos negocios y promocionar el departamento.

“Es una posibilidad muy importante para que los empresarios puedan adelantar negocios y conectar estas maravillas que tiene el departamento, no solamente con los colombianos sino con el resto del mundo”, señaló.

La funcionaria invitó a los interesados a consultar la página de Facebook de la Secretaría de Turismo, donde están publicados los requisitos y documentos para participar.

“Tenemos el flyer, el link, el documento técnico, los requisitos y los plazos para que ustedes puedan consultarlos”, explicó Bello.

Las empresas seleccionadas contarán con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Cotelco.

“Van con casi todos los gastos pagos. Realmente lo que les toca a ustedes asumir es un costo como del 5 % de todo lo que vale el evento”, indicó.

Bello también invitó a los empresarios del sector a fortalecer la conexión con operadores internacionales.

“Queremos seguir conectando con esas operadoras a nivel internacional que vengan y los contacten a ustedes directamente”, afirmó.

Finalmente, la secretaria resaltó que el propósito es mostrar al mundo la oferta turística del departamento.