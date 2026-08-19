Licencia de conducción tendrá cambio: Así será el nuevo examen obligatorio desde septiembre

El Ministerio de Transporte formalizó una nueva medida para obtener la licencia de conducción por primera vez por medio de la circular externa 20261010000277, con la que dispuso de un nuevo proceso que funcionará como un filtro clave para mejorar la seguridad vial en el país.

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¿Cuál es el cambio?

A partir del próximo lunes 14 de septiembre, las personas que inicien los trámites para la obtención de la licencia de conducción por primera vez tendrán que presentar el certificado de aprobación de un examen teórico. El mismo requisito aplicará para quienes soliciten una recategorización.

La validación estará a cargo del organismo de tránsito mediante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El sistema verificará que el certificado haya sido expedido por un CALE (Centros de Apoyo Logístico de Evaluación) ubicado en el mismo departamento donde se realizará el trámite o en uno de los departamentos contiguos.

Sobre el examen:

El examen teórico tendrá un total de 40 preguntas de selección múltiple. De esas preguntas, 12 serán relevantes a temas de actitudes y 28 se enfocarán a los núcleos temáticos del proceso de formación. Las preguntas serán seleccionadas de manera aleatoria y el resultado será registrado como aprobado o no aprobado.

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¿Quiénes deben presentarlo?

Este examen teórico será un requisito para quienes deseen obtener la licencia de conducción por primera vez y para quienes necesiten recategorizarla. Por otra parte, este no será obligatorio para quienes soliciten la renovación de su licencia.

¿Qué pasa si no aprueba el examen teórico?

En caso de no aprobar este examen teórico, el aspirante podrá repetirla una sola vez en el mismo CALE y sin costo, pero esto, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que la reprobó. Si decide presentar nuevamente el examen en otro CALE, tendrá que pagar los derechos correspondientes.

¿Cuánto cuesta el examen para la licencia de conducción?

El Ministerio de Transporte estableció una tarifa base de 9,4 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalentes a $113.864, tomando como referencia una UVB de $12.110 en 2026.

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¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducción?

Esta es la lista de precios por si desea sacar la licencia de conducción por primera vez:

Automóvil: $285.100 + $36.000 + $8.800 = $329.900

$285.100 + $36.000 + $8.800 = $329.900 Motocicleta: $228.000 + $36.000 + $8.800 = $272.800

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