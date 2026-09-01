MakingSense se une a “Vístete de Esperanza” con 400 prendas para familias afectadas por terremoto

Making Sense se une a “Vístete de Esperanza” con 400 prendas para familias afectadas por terremoto. Foto: Adriana Arboleda de Vístete de Colombia y Angélica Rodríguez de MakingSense.

Cuando una familia lo pierde todo después de una emergencia, hay necesidades que parecen enormes y otras que, aunque puedan parecer pequeñas, ayudan a recuperar algo tan importante como la dignidad. Tener una pijama limpia para dormir, ropa para que los niños regresen al colegio o una muda para empezar de nuevo también puede convertirse en una forma de decirle a alguien: no está solo.

Con esa idea nació Vístete de Esperanza, una campaña que busca poner a la industria colombiana de la moda al servicio de las familias afectadas por la emergencia que atraviesa el país. La iniciativa, impulsada en alianza con el Minuto de Dios y Propacífico, reúne a grandes empresas, diseñadores y pequeños emprendedores que están donando prendas nuevas para quienes hoy necesitan prácticamente volver a empezar.

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“Esta tragedia de verdad es desbordante y necesitamos aún más”, explicó Adriana Arboleda, gestora de la campaña, al aire en 6AM W. Por eso, la invitación no está dirigida únicamente a las grandes compañías: también pueden sumarse empresarios, talleres, marcas y personas que desde sus casas tengan prendas nuevas para donar.

Y mientras la campaña sigue buscando manos que se sumen, ya hay quienes dieron el primer paso. MakingSense Colombia anunció la donación de 400 prendas nuevas de ropa infantil para las familias afectadas por el terremoto, como parte de una alianza que busca ampliar el alcance de estas ayudas.

La organización lleva una década articulando esfuerzos entre empresas y organizaciones sociales. En ese tiempo, junto con Zippy, ha gestionado la entrega de más de 95.000 prendas, con un valor acumulado superior a un millón de euros, destinadas a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país.

“Hoy queremos darles esta buena noticia que MakingSense se une a Vístete de Esperanza y, con un solo corazón, con la donación de 400 prendas nuevas de ropa infantil para las familias afectadas por el terremoto”, anunció Angélica Rodríguez, directora de MakingSense Colombia, al aire en 6AM W.

La campaña tiene una prioridad especial: los niños. Se necesitan pijamas y ropa infantil para que puedan recuperar pequeñas rutinas en medio de una realidad que cambió de un momento a otro. Para un niño que tuvo que dejar su casa, recibir una muda limpia puede significar mucho más que estrenar ropa: puede ser volver a sentirse cuidado.

“Una prenda es más que ropa, una prenda es abrigo, es dignidad, es esperanza”, afirmó Arboleda, en los micrófonos de 6AM W.

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Quienes quieran aportar pueden hacerlo con prendas nuevas y, en el caso de empresas de moda, también con inventarios disponibles o muestrarios en buen estado. La campaña cuenta con canales de recepción y organización para llevar las donaciones a los territorios que más las necesitan.

Hoy, Vístete de Esperanza busca que la solidaridad también tenga forma de camiseta, pantalón, pijama o vestido. Que aquello que una empresa puede entregar desde su inventario se convierta en un nuevo comienzo para una familia que lo perdió todo. Y que la moda, esta vez, no solo vista: también acompañe, abrace y ayude a reconstruir.

Si conoce una historia que necesite ayuda o quiere proponer una nueva Solución W, puede escribirnos a solucioneswradio@caracol.com.co.