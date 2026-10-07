Comerciantes y representantes de Air-e Intervenida recorrieron el Centro Histórico de Santa Marta

Santa Marta

Las interrupciones en la prestación del servicio de energía en el Centro Histórico de Santa Marta llevaron a comerciantes y representantes de Air-e Intervenida a recorrer la Carrera Quinta para revisar directamente las condiciones de las redes eléctricas y buscar alternativas que permitan reducir las afectaciones al comercio.

La jornada contó con la presencia de la gerente Territorial de Air-e Intervenida en el Magdalena, Rossana Pardo De Andreis; representantes de los comerciantes, la Corporación Centro Histórico y diferentes agremiaciones. Anteriormente se había realizado una jornada de diálogo, para dar a conocer las inquietudes de los representantes de estos sectores estratégicos ante el servicio de energía eléctrica.

“Articularnos, aunar esfuerzos por optimizar la prestación del servicio en todo lo que es el sector de los comerciantes, que es el más fuerte en la carrera quinta. Nosotros tuvimos un primer acercamiento con los presidentes y el tesorero que representa a los comerciantes de la agremiación de la quinta, acompañados también con nuestra directora del Centro Histórico y allí quedamos comprometidos en que ellos sintieran que nosotros estamos para apoyar a la comunidad”, dijo la gerente Territorial de Air-e Intervenida en el Magdalena, Rossana Pardo De Andreis.

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Durante la visita fueron revisadas redes de media y baja tensión, mientras los comerciantes expusieron las dificultades que enfrentan por las interrupciones del servicio y las afectaciones que generan en sus negocios.

“La expectativa es tener la información de primera mano de lo que está sucediendo eh en el Centro Histórico y sobre todo en la carrera quinta. Sabemos que hay limitantes, sabemos que no es fácil para la empresa brindar el servicio, pero queremos saber qué vamos a hacer de ahora en adelante, cómo vamos a mitigar el impacto de la energía sobre nuestro comercio, porque para las casas es un apagón de luz, sufrimos calor, pero para el comercio es pérdida de dinero”, dijo el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Carrera Quinta, Christian Newmark.

Es de recordar que, en la reunión anterior Air-e Intervenida indicó la ejecución de intervenciones técnicas en las redes de media y baja tensión en los sectores que así lo requieran.