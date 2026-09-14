¿Qué pasará con las ACSN tras el ultimátum a ‘Pinocho’ y qué futuro le espera a la Sierra Nevada?

El futuro de la Sierra Nevada está en el centro del debate tras la oferta de sometimiento de las ACSN y el ultimátum del Gobierno. Foto: X ACSN

El ultimátum del Gobierno a alias ‘Pinocho’ abrió un nuevo escenario para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), luego de que manifestara su disposición a someterse a la justicia, pero condicionara esa posibilidad a garantías y una ley de sometimiento.

La pregunta es qué pasaría con las ACSN si se somete a la justicia o, como advirtió el presidente Abelardo de la Espriella, si termina siendo neutralizado por la fuerza. Para Lerber Dimas, ninguno de esos escenarios necesariamente significaría el fin de la estructura.

La salida de un jefe no resolvería el conflicto

Dimas explicó en diálogo con Caracol Radio que estas estructuras tienen capacidad para reorganizarse y superar la salida de algunos de sus principales integrantes, por lo que el futuro de la Sierra Nevada dependerá de lo que ocurra más allá del destino individual de algún integrante.

“Digamos que el grupo son grupos piramidales, ellos tienen la capacidad de sobreponerse a las adversidades. La muerte de uno de esos comandantes no necesariamente implica el fin de la estructura, porque ya tenemos una cultura de conflicto armado de 40, 50 años” dijo el investigador.

Para Dimas, además, existe una diferencia entre que algunos integrantes se sometan y que se produzca una desmovilización integral de la estructura. Según explicó, ‘Pinocho’ habló de su eventual sometimiento junto con algunos miembros, pero no necesariamente de la salida completa de la organización.

En ese sentido, el investigador considera que el debate sobre una ley de sometimiento es determinante para establecer bajo qué condiciones podrían producirse esas entregas y qué ocurriría con quienes permanezcan dentro de las estructuras armadas.

El futuro de la Sierra Nevada depende de una salida integral

Dimas plantea que el desafío para el Estado no termina con la eventual salida del señalado jefe. En su análisis, si no se logra una solución que permita desarticular integralmente a los grupos armados, podrían permanecer otros integrantes o aparecer nuevos actores en el territorio.

“Mientras que un proceso de sometimiento lo que nos dice es: quedan otros y van a llegar otros. Entonces, finalmente vamos a tener el mismo problema durante estos cuatro años de gobierno de que en la Sierra Nevada va a haber grupos armados organizados” señalo Dimas.

El investigador considera que la alternativa debería contemplar un proceso de paz que permita la desmovilización de quienes decidan abandonar las armas, acompañado de justicia restaurativa, reconocimiento de las víctimas y mecanismos para reincorporarse a la vida civil.

Según Dimas, la experiencia fallida de anteriores procesos no debería llevar a concluir que la única salida es el sometimiento por la fuerza. Advierte que una nueva escalada de violencia tendría consecuencias directas para las comunidades, los campesinos, los pueblos indígenas y la economía de la región.

“La radicalización de la violencia va a afectar gravemente la economía en todo este sector y en todo ese territorio, porque seguramente los turistas no van a querer venir a un territorio donde puede haber bombardeos, bloqueos o alteraciones” señaló finalmente.

La preocupación, según el investigador, es que la Sierra Nevada pueda entrar nuevamente en un ciclo de violencia que termine afectando no solo la seguridad, sino también el turismo, la economía y las comunidades que habitan este territorio.