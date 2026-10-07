Cien líderes sociales de Santa Marta culminan diplomado en Convivencia y Gestión de Paz/ Consejería para la paz y el posconflicto.

Santa Marta

100 líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal culminaron el Diplomado en Convivencia y Gestión de Paz, desarrollado por la Universidad Santa Marta (USM).

Durante el proceso de formación, los participantes tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y capacidades en torno a la convivencia, la gestión de conflictos, el diálogo, la participación ciudadana y el liderazgo social, herramientas que podrán llevar a sus comunidades para contribuir a la transformación de sus territorios.

“Hoy la Alcaldía de Santa Marta certificó a 100 gestores de convivencia, estas personas en su mayoría líderes sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, llevarán todos estos conocimientos a través de laboratorios de convivencia a los distintos barrios de la ciudad”, destacó Jennifer Del Toro, alta consejera para la Paz y el Posconflicto.

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Estos espacios de formación, permiten fortalecer las capacidades de los líderes sociales y reconocer su papel como actores fundamentales en la construcción de una Santa Marta donde el diálogo y la convivencia sean pilares para la transformación social.