Cien líderes sociales de Santa Marta culminan diplomado en Convivencia y Gestión de Paz
La formación, liderada por la USM brindó herramientas a líderes sociales para fortalecer su trabajo comunitario y contribuir a la construcción de una ciudad más pacífica y participativa.
Santa Marta
100 líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal culminaron el Diplomado en Convivencia y Gestión de Paz, desarrollado por la Universidad Santa Marta (USM).
Durante el proceso de formación, los participantes tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y capacidades en torno a la convivencia, la gestión de conflictos, el diálogo, la participación ciudadana y el liderazgo social, herramientas que podrán llevar a sus comunidades para contribuir a la transformación de sus territorios.
“Hoy la Alcaldía de Santa Marta certificó a 100 gestores de convivencia, estas personas en su mayoría líderes sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, llevarán todos estos conocimientos a través de laboratorios de convivencia a los distintos barrios de la ciudad”, destacó Jennifer Del Toro, alta consejera para la Paz y el Posconflicto.
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Estos espacios de formación, permiten fortalecer las capacidades de los líderes sociales y reconocer su papel como actores fundamentales en la construcción de una Santa Marta donde el diálogo y la convivencia sean pilares para la transformación social.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...