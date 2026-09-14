Gobierno destinará $1.000 millones para promocionar la ruta Barranquilla-Madrid

El Gobierno nacional anunció la destinación de 1.000 millones de pesos para la promoción del vuelo directo entre Barranquilla y Madrid, una nueva conexión aérea que permitirá unir a la capital del Atlántico con la capital española.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, quien aseguró que los recursos serán destinados a través de Fontur, por instrucción del presidente de la República.

“Anunciamos por instrucción de nuestro presidente, mil millones de pesos desde Fontur para la promoción de este vuelo”, afirmó el ministro durante su intervención en Barranquilla.

Gómez destacó la importancia de la nueva conexión entre las dos ciudades y resaltó el papel de Barranquilla como punto de conexión con Europa. “La puerta de oro de Colombia, que es Barranquilla, se conecta con la puerta de Europa, que es Madrid”, señaló.

El ministro también manifestó que se están presentando hechos que considera importantes para la ciudad y aseguró que el Gobierno continuará trabajando en esta dirección.

“Están pasando cosas importantísimas, tenemos que seguir creyendo que sí se puede”, expresó.

Durante sus declaraciones, Gómez destacó además al equipo de gobierno que acompaña este proceso y mencionó al presidente de la República, al alcalde de Barranquilla, y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El anuncio de los recursos para la promoción se conoce con el inicio de la nueva ruta directa entre Barranquilla y Madrid, que representa una conexión entre la capital del Atlántico y Europa.

Al cierre de su intervención, el ministro insistió en que el proyecto ya es una realidad: “Esto es un sueño, no es idea, es realidad”, afirmó.