Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 oct 2026 Actualizado 20:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Capturan a presunto líder de ‘Los Porteños’: le incautaron un arsenal de guerra durante su detención

Se trata de alias ‘Salchichón’. Fue capturado por la Policía Nacional.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía Nacional dio a conocer que, en las últimas horas, fue capturado Brayan Daniel Carrillo Miele, alias ‘Salchicón’, y quien es señalado de ser el líder de ‘Los Porteños’.

Según las autoridades ‘Los Porteños’, son un grupo delincuencial que delinque en Puerto Colombia y norte de Barranquilla.

Se conoció que era requerido por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas y estupefacientes.

Durante el operativo para su captura en un edificio se le incautó un arsenal de guerra: una pistola Glock con kit de conversión, cartuchos, un proveedor de AK-47, material militar de uso exclusivo, dinero, estupefacientes y hasta un motor fuera de borda.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado