Capturan a presunto líder de ‘Los Porteños’: le incautaron un arsenal de guerra durante su detención
Se trata de alias ‘Salchichón’. Fue capturado por la Policía Nacional.
La Policía Nacional dio a conocer que, en las últimas horas, fue capturado Brayan Daniel Carrillo Miele, alias ‘Salchicón’, y quien es señalado de ser el líder de ‘Los Porteños’.
Según las autoridades ‘Los Porteños’, son un grupo delincuencial que delinque en Puerto Colombia y norte de Barranquilla.
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Se conoció que era requerido por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas y estupefacientes.
Durante el operativo para su captura en un edificio se le incautó un arsenal de guerra: una pistola Glock con kit de conversión, cartuchos, un proveedor de AK-47, material militar de uso exclusivo, dinero, estupefacientes y hasta un motor fuera de borda.