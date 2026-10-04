Capturan a presunto líder de ‘Los Porteños’: le incautaron un arsenal de guerra durante su detención

La Policía Nacional dio a conocer que, en las últimas horas, fue capturado Brayan Daniel Carrillo Miele, alias ‘Salchicón’, y quien es señalado de ser el líder de ‘Los Porteños’.

Según las autoridades ‘Los Porteños’, son un grupo delincuencial que delinque en Puerto Colombia y norte de Barranquilla.

Se conoció que era requerido por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas y estupefacientes.

Durante el operativo para su captura en un edificio se le incautó un arsenal de guerra: una pistola Glock con kit de conversión, cartuchos, un proveedor de AK-47, material militar de uso exclusivo, dinero, estupefacientes y hasta un motor fuera de borda.