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14 sep 2026 Actualizado 18:09

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De La Espriella alerta sobre presión de los Torres en disputa entre Barranquilla y Puerto

El presidente cuestionó la posible influencia de intereses políticos y privados en la definición del diferendo territorial.

Foto: Archivo.

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En medio de la disputa limítrofe entre Puerto Colombia y Barranquilla por la soberanía del Corredor Universitario, el presidente Abelardo De La Espriella destacó que este sector y Villa Campestre fueron nuevamente ratificados como territorio de Barranquilla.

El mandatario señaló que, tras decisiones judiciales del Contencioso Administrativo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizó la delimitación correspondiente con base en criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos. Ahora, según explicó, la decisión está en manos del Congreso de la República.

Es muy importante llamar la atención para estar atentos a que el cabildeo de los Torres, quienes siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial, no vaya a permear la independencia del Congreso”, afirmó el presidente.

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Dela Espriella cuestionó la posible influencia de intereses políticos y privados en la definición del diferendo territorial. “Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley”, sostuvo.

La controversia deberá ahora avanzar en el Congreso, mientras continúa el debate entre Puerto Colombia y Barranquilla por la jurisdicción del Corredor Universitario y Villa Campestre.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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