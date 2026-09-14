Abelardo de la Espriella entregará nuevo colegio para 1.600 estudiantes en Barranquilla

Este lunes, el presidente Abelardo de la Espriella estará en Barranquilla para participar en la entrega de la Institución Educativa Distrital (IED) Julio Flórez, ubicada en el sector de Villas de San Pablo, que beneficiará a cerca de 1.600 estudiantes.

La nueva infraestructura educativa fue construida con una inversión de $29.000 millones y cuenta con un área de 11.989 metros cuadrados, con espacios diseñados para atender las necesidades académicas y formativas de los estudiantes.

El colegio dispone de 22 aulas regulares y cuatro aulas para preescolar, además de laboratorios, un aula de tecnología, nueve baterías sanitarias y otras áreas complementarias.

El proyecto contó con el apoyo de la Fundación Pies Descalzos y la Fundación Santo Domingo, entidades que participaron en el desarrollo de esta iniciativa de infraestructura educativa.

Con la puesta en funcionamiento de la IED Julio Flórez, las autoridades esperan ampliar y mejorar las condiciones de acceso a la educación para los niños, niñas y jóvenes de Villas de San Pablo y sectores aledaños.