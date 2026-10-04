Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 oct 2026 Actualizado 14:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Alcaldía pone en marcha los primeros trabajos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Las obras hacen parte del convenio firmado con el Gobierno Nacional para la administración del lado tierra de la terminal aérea.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La instalación de cuatro nuevos aires acondicionados piso-techo en la sala internacional, y la implementación de soluciones y tecnología al servicio de los usuarios, hacen parte de las primeras medidas de la Alcaldía tras la firma del convenio con el Gobierno Nacional para la administración del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Así lo anunció Ana María Aljure, Gerente de Ciudad de Barranquilla este fin de semana a través de su cuenta en X. Manifestó que estas primeras obras son necesarias para agilizar el ingreso de los pasajeros, y mejorar los tiempos de espera.

Alcalde Char realiza inspección

El alcalde Alejandro Char realizó una visita de inspección este sábado, 3 de octubre a las diferentes áreas de la terminal aérea. Entre ellas, recorrido las zonas de llegada y salida de vuelos nacionales e internacionales, zona de maleteros, entre otros espacios.

Lea también: “Una conexión que nos abre más puertas al turismo”: Char sobre ruta Barranquilla - Nueva York

“Hay muchas zonas en mal estado, baños que no funcionan, las zonas donde se manejan las maletas sin tecnología, no hay condiciones laborales para los empleados del aeropuerto, la zona internacional para la llegada de turistas es caótica, está en obra negra, vamos a terminarla pronto; la nacional apenas empieza a mejorar, hay muchas zonas sin aire acondicionado”, indicó.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado