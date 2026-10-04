Alcaldía pone en marcha los primeros trabajos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

La instalación de cuatro nuevos aires acondicionados piso-techo en la sala internacional, y la implementación de soluciones y tecnología al servicio de los usuarios, hacen parte de las primeras medidas de la Alcaldía tras la firma del convenio con el Gobierno Nacional para la administración del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Así lo anunció Ana María Aljure, Gerente de Ciudad de Barranquilla este fin de semana a través de su cuenta en X. Manifestó que estas primeras obras son necesarias para agilizar el ingreso de los pasajeros, y mejorar los tiempos de espera.

Alcalde Char realiza inspección

El alcalde Alejandro Char realizó una visita de inspección este sábado, 3 de octubre a las diferentes áreas de la terminal aérea. Entre ellas, recorrido las zonas de llegada y salida de vuelos nacionales e internacionales, zona de maleteros, entre otros espacios.

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“Hay muchas zonas en mal estado, baños que no funcionan, las zonas donde se manejan las maletas sin tecnología, no hay condiciones laborales para los empleados del aeropuerto, la zona internacional para la llegada de turistas es caótica, está en obra negra, vamos a terminarla pronto; la nacional apenas empieza a mejorar, hay muchas zonas sin aire acondicionado”, indicó.