En 2026 van 199 casos de ciberbullying y delitos sexuales informáticos en colegios de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín adelanta una estrategia especial de capacitación en la prevención de violencias sexuales asociadas a entornos digitales para los adolescentes de noveno, décimo y undécimo.

La implementación de este programa se priorizó en colegios, especialmente aquellos que cuentan con programas de media técnica en turismo y están ubicados en zonas de mayor riesgo por el auge turístico.

Cifras de atención este año

Durante el 2026, la Secretaría de Educación Distrital ha registrado 85 atenciones relacionadas con ciberbullying y 144 casos por presuntos delitos sexuales informáticos.

Estos casos han sido atendidos en 100 instituciones educativas.

El Programa Escuela Entorno Protector acompaña a las comunidades para la identificación temprana de riesgos, la orientación de los casos, el fortalecimiento de los Comités Escolares de Convivencia y la activación o derivación de las rutas de protección con las entidades competentes.

Balance y objetivo

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que hasta el momento se han sensibilizado a más de 500 estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo sobre prevención del delito de la explotación sexual comercial en internet.

Desde la administración distrital agregaron que para finales de 2026, la campaña proyecta llegar a 20 instituciones educativas y a más de 1.000 estudiantes sensibilizados.

¿En qué consiste la estrategia?

Esta iniciativa se centra en aumentar la protección en los entornos digitales, como una forma de hacerle frente a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) en el contexto de viajes y turismo.

El impacto en un comienzo es para jóvenes que están cursando los grados de noveno, décimo y undécimo que cuentan con programas de media técnica laboral con énfasis en viajes, turismo y eventos.

El objetivo es empezar a preparar en estos temas a quienes próximamente se incorporarán a la industria.

Temas que se abordan

La sensibilización se basa en el reconocimiento de las diferentes modalidades de explotación sexual comercial en el entorno virtual, tales como las herramientas de videochat o webcam sex, o la forma en la que los delincuentes usan sitios web para abordar temas que buscan concretar encuentros físicos.

También se dan a conocer las líneas de atención y los canales de denuncia disponibles en caso de ser víctimas o presenciar un delito sexual.

Desde la Alcaldía de Medellín explicaron que “los estudiantes también conocen sobre mitos y creencias erróneas que naturalizan el delito, señales de alerta y riesgos a los que están expuestos en redes sociales y otras aplicaciones donde se promueve la pornografía infantil, la explotación sexual comercial, la trata de personas, el grooming, la sextorsión y cualquier modalidad que vulnere sus derechos”.

Además, la campaña se desarrolla en instituciones que están ubicadas en zonas de mayor riesgo por el auge turístico.

¿Qué zonas se priorizaron?

Actualmente, son nueve colegios en zonas como Santa Cruz, El Poblado, Aranjuez y Buenos Aires, donde se está aplicando esta capacitación con un total de 517 estudiantes impactados.

La campaña se desarrolla en articulación con la Policía de Turismo y las secretarías de Inclusión Social y Mujeres.

Herramientas para denunciar

Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, para el Distrito es fundamental llegar a las aulas para brindarles a nuestros jóvenes las herramientas necesarias que les permitan identificar y denunciar los riesgos y violencias sexuales a los que están expuestos en internet. Por eso, la prevención de delitos como la Escnna es un paso vital para cuidar y proteger a los menores de la ciudad, garantizando así que el turismo que llega a Medellín no vulnere sus derechos”.