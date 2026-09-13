Selección Colombia cayó goleada ante Corea del Norte: Posición y rival en octavos del Mundial Sub-20

Las jugadoras de Colombia se lamentan tras la goleada 3-0 a manos de Corea del Norte. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mateusz Slodkowski - FIFA

La Selección Colombia femenina Sub-20 perdió 3-0 ante Corea del Norte, en la última fecha del Grupo E del Mundial de la categoría, el cual se lleva a cabo en Polonia. El equipo de Carlos Paniagua ya había asegurado su presencia en los octavos de final del torneo.

Las coreanas, grandes candidatas al título, se quedaron con la victoria gracias a las anotaciones de Choe Rim-Jong, a los 11 minutos, y un doblete de Choe Yon-A, en lanzamientos desde el punto penalti consecutivos, a los 81 y 85 minutos, ambos con disparos al poste de la mano derecha de la puerta defendida por Luisa Agudelo.

Precisamente, Luisa fue la gran figura de la Selección en el encuentro, evitando una goleada mayor para las coreanas con sus intervenciones. Fueron 9 remates directos al arco del equipo norcoreano.

En el partido que se disputó a la misma hora, Portugal venció 3-0 a Costa Rica, arrebatándole la segunda posición a Colombia por diferencia de gol. Las dirigidas por Carlos Paniagua terminaron en la tercera plaza.

Tabla de posiciones Grupo E del Mundial Femenino Sub-20

Pos. Equipo Pts Dif 1 Corea del Norte 9 +9 2 Portugal 4 +1 3 Colombia 4 -1 4 Costa Rica 0 -9

¿Cuál será el rival en los octavos de final?

Tras haber terminado en la tercera posición del Grupo E y haber clasificado a octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 como uno de los mejores terceros, la Selección Colombia se estará enfrentando a Polonia, selección anfitriona, en la próxima fase. El juego se llevaría a cabo el próximo jueves 17 de septiembre, a partir de las 11:30AM, hora colombiana.

Así quedaron los octavos de final

Miércoles 16 de septiembre

Argentina Vs. Corea del Sur

Italia Vs. China

Brasil Vs. Estados Unidos

España Vs. Portugal

Jueves 17 de septiembre

Corea del Norte Vs. Japón

Francia Vs. Canadá

Inglaterra Vs. Nigeria

Polonia Vs. Colombia