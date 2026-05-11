Por denuncias de presunto abuso sexual, retiran de manera temporal a un docente en El Peñol

El Peñol- Antioquia

El pasado 6 de mayo fue denunciado un presunto caso de abuso sexual a una menor de edad en el municipio de El Peñol, Oriente de Antioquia, que involucra a un docente. Desde ese momento se activó el código fucsia.

Según un comunicado de la alcaldía de El Peñol, la Institución Educativa León XIII reportó la situación el pasado a la Comisaría de Familia, que de inmediato activó un protocolo que consiste en un examen médico legal de urgencia con el que se pretende identificar si hubo el abuso sexual a una menor de edad por parte de un profesor que ya fue retirado de manera temporal de su cargo mientras se avanza en la investigación.

“Manifestamos nuestra absoluta solidaridad y apoyo incondicional a la menor y a su familia, a quienes brindamos el acompañamiento institucional necesario mientras las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos. Es importante precisar que este proceso cuenta con la participación activa de la Secretaría de Educación Departamental; dado que El Peñol es un municipio no certificado en educación, las decisiones de funcionamiento y actuación en las instituciones educativas dependen directamente del Departamento”, dijo la alcaldía en el mismo comunicado.

Agrega que los estudiantes ya cuentan con otra docente que continuará con el proceso académico para que no se vean afectados. Además, solicitan a la comunidad abstenerse de divulgar información que afecte el proceso, ya que este está en etapa investigativa, y evitar vulnerar los derechos de los involucrados.