Autoridades alertan por riesgo de dengue ante el aumento de las temperaturas en Antioquia

Medellín

La Gobernación de Antioquia hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención contra el dengue ante las condiciones climáticas que atraviesa el departamento, marcadas por periodos de mayor calor y recientes precipitaciones que pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, las lluvias pueden dejar acumulaciones de agua en patios, terrazas, recipientes y otros espacios, generando nuevos criaderos de Aedes aegypti y Aedes albopictus. A esto se suma el almacenamiento de agua que se ha incrementado en algunas zonas debido a los racionamientos.

“Es fundamental eliminar cualquier recipiente donde pueda acumularse agua y mantener los espacios limpios y protegidos”, señaló Juan David Berrío Vargas, subsecretario de Salud Pública de Antioquia.

Aunque los casos de dengue han disminuido frente al año anterior, las autoridades advierten que el riesgo continúa. Con corte al 31 de agosto, Antioquia contabilizaba 2.726 casos, frente a los 7.652 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 64,3 %.

Durante 2026, el departamento ha mantenido acciones de vigilancia epidemiológica, asistencia técnica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores. En este periodo se realizaron 59 actividades de apoyo a los municipios, 20 de acompañamiento a la asistencia técnica, siete Salas de Análisis de Riesgo, dos Comités de Vigilancia Epidemiológica y seis unidades de análisis por posibles mortalidades asociadas a estas enfermedades.

Además, como parte de las estrategias contra el dengue y la malaria, Antioquia ha entregado 10.160 toldillos insecticidas de larga duración en municipios priorizados, principalmente en zonas como Urabá y Bajo Cauca.

¿Cómo prevenir el dengue?

Entre las principales medidas están:

Eliminar o disponer adecuadamente de llantas, botellas, latas y recipientes que puedan acumular agua.

Lavar y cepillar tanques y recipientes de almacenamiento y mantenerlos tapados.

Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de animales y lavar los recipientes antes de llenarlos nuevamente.

Mantener patios, jardines y alrededores limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.

Usar repelente y prendas que cubran brazos y piernas, especialmente en zonas donde circula el mosquito.

Utilizar toldillos como medida de protección, especialmente para niños y adultos mayores.

La Secretaría de Salud insistió en que la prevención debe mantenerse activa en todos los municipios de Antioquia, incluso ante la reducción de casos registrada este año.