Cerca de 500 personas que estaban en condición de calle en Medellín han regresado a sus hogares

Estrategia para el retorno de personas que estaban en condición de calle en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín indicó que desde el año 2024 adelanta un trabajo especial para que las personas que se encuentran en condición de calle puedan regresar a sus hogares en la capital antioqueña y otros rincones del país.

Son cerca de 500 personas que han sido beneficiadas de este acompañamiento para volver a sus lugares de origen, con oportunidades de reencuentro con sus familiares y recuperar una red de apoyo que permita que puedan permanecer fuera de las calles.

Regresos humanitarios

Estas personas, beneficiarias de los regresos humanitarios voluntarios, han tenido esta alternativa dentro de la atención que les ha brindado el Distrito.

Esta estrategia no solo aplica para las personas que habitan permanentemente la calle, sino también para aquellas que están en algún tipo de riesgo de habitarla.

¿Cómo se adelanta la estrategia?

Los equipos de la Alcaldía de Medellín escuchan a las personas, conocen cada una de las historias y junto a ellas identifican si existe un lugar seguro al que pueda regresar y una red familiar, social o cercana que pueda recibirla.

En cada una de las historias se busca responder a las necesidades particulares.

El acompañamiento avanza desde el contacto con las personas que están en situación de calle, buscan las soluciones y la persona emprende el viaje de retorno; posteriormente, verifica que llegue a su lugar de destino, para que ese retorno se dé de manera digna y segura, y cuente con el respaldo de la red que previamente fue identificada.

Testimonio de beneficiaria

Jasbleidy Londoño Díaz, beneficiaria de este proceso, indicó que “gracias a la Alcaldía de Medellín, hoy puedo retornar a mi hogar. Caí en las drogas por un desamor, pero gracias a la Alcaldía puedo decir no a las drogas. Gracias a los jefes, a los auxiliares y a todos acá en general, porque por ellos hoy puedo ser la mujer que soy”.

La beneficiaria agregó que regresa a Vista Hermosa en el departamento del Meta, a encontrarse con su mamá, hijos y papá.

Agregó que está muy contenta, “muy feliz, porque hoy puedo ser una mujer muy diferente a la que era antes”.

¿A qué ciudades regresan?

Los principales lugares a donde regresan personas que habitaban las calles de Medellín son Cúcuta, que concentra el 27.9 por ciento de los regresos; los municipios de Antioquia, con el 9.8 por ciento; y Bogotá, con el 8.2 por ciento.

A otros municipios del país regresan 35.2 por ciento.

Nuevas oportunidades de vida

Los regresos humanitarios voluntarios hacen parte de las alternativas que ofrece el Distrito para acompañar a las personas habitantes de calle y acercarlas a oportunidades que les permitan tomar nuevas decisiones sobre sus vidas.

La secretaria encargada de Inclusión Social y Familia, Catalina María Arboleda, dijo que “las hemos escuchado, conocemos sus necesidades y sus historias, y sabemos que regresar a su ciudad es muy importante para ellas. Llegar a la calle no es un asunto fácil, y conocer desde nuestro programa de Habitante de Calle todas esas necesidades, así como brindar oportunidades para que cada persona elija otro plan de vida y pueda regresar a su ciudad, es fundamental”.