Combates de Ejército y Clan del Golfo en Caucasia dejan muerto, tres capturados y siete liberados

Caucasia, Antioquia

Un hombre murió y otros tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados durante combates con el Ejército Nacional en zona rural de Caucasia, Antioquia. En la operación también fueron recuperadas siete personas que, según las autoridades, permanecían retenidas por la organización ilegal.

Los enfrentamientos ocurrieron en la vereda La Escuela, del corregimiento Cuturú, durante una operación adelantada por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Según el reporte militar, el hombre muerto en desarrollo de las operaciones era conocido con el alias de ‘Niche’, señalado como presunto cabecilla armado de zona y logístico de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

Incautaron fusiles, municiones y documentos

Durante la operación fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, más de 800 cartuchos de diferentes calibres y 18 proveedores. También fueron encontrados elementos de intendencia y comunicaciones, entre ellos hamacas, cintelas, chalecos, radios, cargadores y adaptadores.

Entre el material hallado había además dos cuadernos con información financiera y un libro con estatutos de la organización, elementos que quedaron en poder de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En medio de la maniobra, uno de los tres capturados resultó herido. El Ejército informó que recibió primeros auxilios por parte de un enfermero de combate.

Siete personas fueron recuperadas

Uno de los resultados de la operación fue la recuperación de siete personas que permanecían retenidas por la comisión armada. Sin embargo, de acuerdo con el Ejército, las personas manifestaron que no interpondrían denuncia ante las autoridades debido al temor por posibles represalias.

La institución señaló que la comisión estaría vinculada a actividades de extorsión, intimidación a la población civil y control ilegal del territorio en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

El Ejército indicó que las operaciones contra la Subestructura Uldar Cardona Rueda continuarán con el propósito de afectar su capacidad armada y logística y evitar nuevas acciones contra las comunidades de la región.