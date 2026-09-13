Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Gómez Plata

Gómez Plata

Dos presuntos integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo fueron capturados durante una operación del Ejército Nacional en zona rural de Gómez Plata, Antioquia.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Santa Helena, donde tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 y del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, adscritos a la Cuarta Brigada, adelantaron la operación contra una comisión armada de esta estructura criminal.

Durante el operativo fueron incautados una pistola, un proveedor y 25 cartuchos de diferentes calibres. Las tropas también encontraron tres teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que quedaron en poder de las autoridades.

Operación en el norte de Antioquia

Según el Ejército, la presencia permanente de las tropas en la zona permitió desarrollar la operación y afectar las capacidades armadas y logísticas de la estructura del Clan del Golfo.

La institución señaló que este tipo de operaciones buscan mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, municipios donde las autoridades mantienen presencia para enfrentar a los grupos armados que operan en la región.

Los dos capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.