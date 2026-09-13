Operativo en Medellín deja 17 extranjeros expulsados del país

Medellín, Antioquia

Un operativo conjunto en Medellín dejó como resultado la identificación de 17 ciudadanos extranjeros que serán expulsados de Colombia, luego de que las autoridades establecieran que tenían anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas.

El procedimiento fue realizado por Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el Ejército, como parte de las verificaciones migratorias que se adelantan en diferentes puntos del departamento.

Las intervenciones se concentraron en sectores como el barrio Antioquia y el Parque Lleras, donde fueron ubicados los ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con la autoridad migratoria, tenían situaciones que constituyen causales de expulsión contempladas en la normativa colombiana.

La medida es de carácter administrativo y será aplicada a los ciudadanos identificados, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias.

También hubo controles en Itagüí y la Terminal de Transportes

Las verificaciones comenzaron durante la semana en Itagüí, donde fueron detectados dos extranjeros con órdenes de captura y otros dos que tenían antecedentes y causales que llevaron a ordenar su expulsión del país.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, destacó el trabajo conjunto con las autoridades locales y la Fuerza Pública.

“La labor de Migración Colombia no se limita a los aeropuertos. Estamos presentes en todo el departamento realizando verificaciones migratorias que están dando resultados contundentes. El trabajo coordinado con las autoridades locales y la Fuerza Pública nos permite identificar a quienes incumplen las normas y tomar las medidas correspondientes”, afirmó José Luis Castañeda.

En otro procedimiento, realizado en la Terminal de Transportes de Medellín, fue identificado un ciudadano extranjero que tenía una circular azul de Interpol por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además de concierto para delinquir agravado. Tras las verificaciones, quedó a disposición de la Dijín.

Mientras tanto, en la sede de Migración Colombia ubicada en Belén, fue detectado otro extranjero que acudió a realizar un trámite y que era requerido por Panamá, también mediante circular azul de Interpol, por el delito de estafa. El ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Siete extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto

Los controles también se extendieron al Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde siete extranjeros fueron inadmitidos después de las entrevistas realizadas por los funcionarios de Migración.

Según la autoridad migratoria, durante las entrevistas se estableció que el propósito de viaje de estas personas estaría relacionado con turismo con fines de explotación sexual. Incluso, uno de los viajeros habría manifestado que su intención era venir a Colombia en busca de mujeres.

Las autoridades señalaron que estos procedimientos hacen parte de los controles migratorios que se adelantan tanto en los puntos de ingreso al país como en diferentes sectores de Antioquia, con el propósito de identificar a extranjeros que tengan requerimientos judiciales o que se encuentren en situaciones contempladas como causales de medidas administrativas.