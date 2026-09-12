16 jóvenes de Antioquia comienzan formación como periodistas con las Becas Mateo Pérez Rueda

Medellín, Antioquia

Dieciséis jóvenes de 15 municipios de Antioquia comenzaron en Medellín su proceso de formación como beneficiarios de las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda, un programa que busca brindar oportunidades de formación a nuevas generaciones de periodistas y fortalecer la narración de las historias de los territorios.

Los becarios provienen de municipios como Tarazá, Apartadó, Vegachí, Valdivia, Arboletes, Caucasia, Montebello, Sonsón, San Luis, Yarumal, Puerto Berrío, San Francisco, Angostura y El Santuario. Durante sus primeras jornadas en Medellín participaron en una inducción sobre el programa, su metodología, el proceso académico y los escenarios en los que desarrollarán su formación.

“En estos momentos me encuentro muy contento y agradecido, principalmente con la Gobernación de Antioquia, con la Corporación Gilberto Echeverry y con la Corporación Uniminuto, por proyectar esta oportunidad tan grande para nosotros, los jóvenes, especialmente de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia”, dijo Davison Zapata, uno de los becarios.

Primer acercamiento al mundo de los medios

Como parte de las actividades iniciales, los jóvenes conocieron el funcionamiento de un medio de comunicación y visitaron las instalaciones del periódico El Colombiano, donde tuvieron un primer acercamiento al ecosistema periodístico y recibieron herramientas para su proceso de formación.

Además, la Fundación El Colombiano entregó un computador a cada uno de los estudiantes, equipos que utilizarán durante su proceso académico y práctico.

Durante los próximos 10 meses, los becarios cumplirán una formación de 768 horas, entre contenidos teóricos y prácticos, con la que podrán certificarse como Técnicos Laborales en Periodismo Digital.

El programa contempla además la posibilidad de realizar la etapa práctica en medios de comunicación como El Colombiano y Teleantioquia, permitiendo que los estudiantes lleven sus conocimientos al ejercicio periodístico.

Jóvenes de las regiones para contar sus territorios

La formación busca que los participantes de distintas subregiones de Antioquia amplíen sus conocimientos sobre el periodismo y encuentren herramientas para investigar, informar y contar las realidades de sus comunidades.

Las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda también buscan mantener el legado del periodista que da nombre al programa y abrir oportunidades para que nuevas voces de Antioquia ingresen al ejercicio periodístico.

Así, jóvenes provenientes de municipios con realidades y contextos diferentes comienzan un proceso que combina formación académica, acercamiento a los medios y experiencia práctica, con la posibilidad de convertirse en nuevos narradores de las historias de sus territorios.