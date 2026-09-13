Ejército incauta depósito con armas y equipos del Clan del Golfo en Zaragoza

Zaragoza, Antioquia

Un depósito ilegal con material de guerra, intendencia y comunicaciones, que sería utilizado por la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo, fue ubicado por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Zaragoza, Antioquia.

El hallazgo se produjo en la vereda Bocas de la Zorra, durante una operación adelantada por soldados del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, de la Décima Primera Brigada.

En el lugar fueron encontrados 1.881 cartuchos de diferentes calibres y 19 proveedores, además de 18 metros de mecha de seguridad y diferentes piezas de armamento, entre ellas culatas, resortes recuperadores de ametralladoras y correderas de pistolas.

También encontraron uniformes y equipos de comunicación

El depósito también almacenaba elementos de intendencia que, según el Ejército, estarían relacionados con la estructura armada. Entre ellos había 15 uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, 28 bolsos de asalto tipo camaleón y chalecos de guerra multipropósito.

Los militares encontraron además 155 brazaletes alusivos al Frente Manuel Alexánder Ariza Rosario, un dron y 14 baterías para radio, elementos que harían parte de las capacidades logísticas y de comunicaciones de esta subestructura.

De acuerdo con el Ejército, el operativo afecta las capacidades de armamento, logística y mando y control de la organización armada, al retirar material que podría ser utilizado para mantener su presencia y desarrollar actividades ilícitas en el Bajo Cauca antioqueño.

La institución señaló que este resultado hace parte de las operaciones que se vienen adelantando en diferentes municipios de esta subregión contra los grupos armados organizados, con acciones que también han dejado capturas, recuperación de menores de edad, sometimientos a la justicia y decomisos de armas, explosivos y elementos de intendencia.