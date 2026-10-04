Más de 80.000 vehículos se movilizarán durante la semana de receso escolar en las vías del Atlántico

Con diferentes puestos de control en las principales vías del departamento, la Policía del Atlántico linda principales carreteras durante la semana de receso escolar. El llamado es viajar con mucha precaución.

“Esta estrategia permitirá que habitantes y visitantes puedan disfrutar de la temporada vacacional y festividades municipales con tranquilidad y armonía”, indicó la Policía.

La Policía también ha dispuesto de más de 1.200 uniformados en todos los municipios de su jurisdicción para hacer vigilancia constante y acompañamiento a locales y visitantes.

“De igual manera, se hizo la invitación para denunciar cualquier acto sospechoso que pueda alterar la tranquilidad de la comunidad”, dijo la institución a través de un comunicado.