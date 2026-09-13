¿Esto son los sectores del Atlántico que no tendrán luz este lunes 14 de septiembre? Entérese aquí

Este lunes 14 de septiembre la empresa Air-e Intervenida realizará trabajos de mejora eléctrica en Palmar de Varela, específicamente en la calle 14 con carrera 10, donde se adelantarán labores de cambio de crucetas y poda entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También habrá labores en Barranquilla

De manera simultánea, Air-e Intervenida ejecutará trabajos menores en la carrera 37 con calle 108, en el barrio Las Estrellas, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Llamado al uso eficiente de la energía

La empresa reiteró el llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a hacer un uso racional y eficiente de la energía, especialmente ante las altas temperaturas y el incremento de la demanda eléctrica.