Más de la mitad de los habitantes de calle que hay en Medellín son de otras ciudades: Fico

Continúan las problemáticas que han generado algunos habitantes de calle en Medellín, específicamente aquellos que han puesto en riesgo la integridad de algunos conductores en la Av. Regional a la altura de la UdeA, lanzó piedras a los carros. El hecho reciente fue el que denunció el exalcalde de Envigado, Braulio Espinoza, el pasado fin de semana, quien padeció esta situación.

Precisamente ante este hecho, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez manifestó que la instrucción a las secretarias de Seguridad y de Inclusión social es que se le bride la oportunidad a quien quiera salir de esa condición y que se deben reforzar los controles para evitar estas agresiones, pero también expuso el costo que tiene para la ciudad la atención mensual que muy alta en comparación con los menores de Buen Comienzo.

“Más de la mitad de los habitantes de calle que hay en Medellín son de otras ciudades, de otras regiones. Ya no más. Aquí no podemos seguir soportando eso. Mire, una situación compleja que yo también digo. Un habitante de calle, en su condición de problemas de salud mental y de adicciones, le cuesta mensualmente a la ciudad y a la gente 2.700.000 pesos, mientras que un niño en los jardines de Buen Comienzo no supera los 870.000 pesos al mes, o el millón de pesos”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Para poder trabajar en esta problemática de esta población, solicita el acompañamiento de la Procuraduría, la Personaría Distrital, entre otras entidades para solucionar la situación con esta población vulnerable.