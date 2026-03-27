92 puntos críticos con asentamientos de habitantes de calle son recuperados en Medellín
Cerca de 2.250 personas en situación de calle son atendidas diariamente a través de la oferta distrital para procesos voluntarios de resocialización.
Medellín
Con la recuperación de 92 puntos de asentamientos de habitantes de calle, la Administración Distrital continúa con su estrategia integral dirigida a mejorar las condiciones de salubridad, seguridad y convivencia en distintos sectores de Medellín. Espacios como estos son afectados continuamente por dinámicas sociales complejas y la acumulación de residuos, por lo cual, están siendo intervenidos de manera articulada para su transformación.
La oferta distrital se activa mediante recorridos y acercamientos en el territorio, y se desarrolla de manera voluntaria, dejando en manos de cada persona la decisión de acceder a los programas, ya que la Alcaldía de Medellín no puede vincularlos ni trasladarlos de manera obligatoria o sin su consentimiento.
En palabras de la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, el plan se focaliza en 92 puntos de la ciudad, en los cuales se busca recuperar el espacio público y mantener condiciones de orden y aseo. Adicionalmente, estos puntos tenían asentamientos de habitantes de calle, debido a esto, se acercó la oferta institucional para brindar una mejor atención a estas personas.
Con estas acciones el distrito adelanta jornadas de limpieza, recuperación ambiental y pedagogía ciudadana, integrando la recuperación del espacio público con una atención social especializada y permanente a la población habitante de calle, a través de rutas de acompañamiento que promueven oportunidades de acceso a servicios institucionales y la reconstrucción de sus proyectos de vida.