Este domingo, salud mental, manga, Radio Ambulante y La Perla llegan a la Fiesta del Libro

Medellín, Antioquia

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín tendrá este domingo 13 de septiembre una programación que combina conversaciones sobre salud mental, literatura y cultura con espacios dedicados al manga, el anime, la radio y la música.

Las actividades comenzarán a las 3:00 de la tarde, con la charla “Uno hace la diferencia: deporte, familia y salud mental”, en el Parque Biblioteca 20 años, y “Contrariedades de los oficios que se aman”, en el Teatro Explora.

A las 4:00 p. m., el Parque Biblioteca 20 años recibirá “Lo innombrable”. Una hora después, a las 5:00 p. m., habrá tres opciones en escenarios diferentes: “La vida detrás de la pantalla: salud mental en tiempos de redes sociales”, nuevamente en el Parque Biblioteca; “Una herida que aún no cierra”, en el Auditorio Corea del Sur; y “La filosofía en el manga y el anime”, en el Teatro Explora.

Cerebro, música y radio en la programación de la tarde

La agenda continuará a las 6:00 p. m. con “Instrucciones para entender tu cerebro (y dejar de vivir en piloto automático)”, en el Parque Biblioteca 20 años, mientras que en el Auditorio Almadía se realizará “Mirar la música”, como parte de la programación de Los oficios de la imaginación.

Más tarde, a las 6:30 p. m., la Tarima Sura será escenario de “Radio Ambulante en vivo”, una de las actividades de la programación Cómo vivir bien juntos.

La jornada cerrará con música. A las 8:00 p. m., también en la Tarima Sura, se presentará La Perla, como parte de la programación artística de la Fiesta del Libro.

Así, el domingo ofrecerá actividades simultáneas en el Parque Biblioteca 20 años, Teatro Explora, Auditorio Corea del Sur, Auditorio Almadía y Tarima Sura, con opciones para distintos intereses a lo largo de la tarde y la noche.