Reportan desplazamiento de familias en veredas de Remedios hacia Segovia y Medellín

Segovia, Antioquia

Un posible desplazamiento de familias se encuentra bajo verificación de las autoridades en Remedios, Antioquia, luego de que se conociera la salida de habitantes de las veredas Puente Vagre y Chorro de Lágrimas, ubicadas aproximadamente a dos horas del casco urbano. La información preliminar de la Policía señala que serían 15 familias, aunque el número y las circunstancias del desplazamiento todavía están en proceso de confirmación.

Según el reporte conocido este sábado 12 de septiembre, en estas zonas se estaría registrando presencia de grupos armados. La Administración Municipal de Segovia confirmó, por ahora, la llegada de ocho familias procedentes de la zona rural de Remedios.

El reporte también indica que otro grupo de familias habría salido por sus propios medios hacia Medellín, aunque esta información, al igual que el número total de personas afectadas, permanece en verificación.

Personería verificará la situación en las veredas

La Personería Municipal anunció el envío de delegados a las veredas para establecer directamente con la comunidad si efectivamente se produjo el desplazamiento y determinar sus circunstancias.

La misión será confirmar o desvirtuar la información reportada inicialmente y establecer cuántas familias abandonaron la zona, hacia dónde se desplazaron y cuáles fueron las razones que motivaron su salida.

De acuerdo con la información policial, en esta jurisdicción tienen presencia la Subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc.