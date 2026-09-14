Así puede reservar iPhone 18 Pro Max en Colombia 2026: Cuánto vale, cuándo se lo entregan y más

El pasado 9 de septiembre de 2026, el gigante Apple presentó en el Steve Jobs Theater de Cupertino, California, los dos nuevos modelos de su icónico smartphone: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, cargados, como es habitual, de avances notables en materia de performance, fotografía, autonomía e implementación de funciones de inteligencia artificial.

En esta ocasión, la espera será corta para los fanáticos de la tecnología de Apple en Colombia, quienes desde el sábado 12 de septiembre tienen la oportunidad de pedir en preventa la nueva versión del iPhone, de forma oficial y directa con la compañía.

¿Cómo pedir el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en preventa en Colombia?

Tras la presentación global del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, además de sus nuevas características, se conoció que Colombia hace parte del listado de 65 países en la primera ronda de lanzamiento que podrán solicitar los dispositivos en preventa.

Le podría interesar: ¿Cuánto vale traer el nuevo iPhone 18 Pro de Estados Unidos a Colombia? Tiempo y costo de envío

De esta manera, desde el pasado sábado 12 de septiembre, la tienda oficial Mac Center cuenta con los nuevos iPhone en preventa, en sus diferentes tamaños de almacenamiento y sus cuatro colores exclusivos.

Así puede participar en la preventa paso a paso:

Para solicitar el iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max basta con ingresar a la tienda oficial de Apple en línea: https://mac-center.com/ Una vez allí, deberá seleccionar el producto iPhone 18 Pro y escoger el modelo específico que desea adquirir, ya sea la versión Pro o la Pro Max. Escoja también la capacidad de almacenamiento del dispositivo, que cuenta con 256 GB, 512 GB, 1 o 2 TB y cualquiera de los cuatro colores: Borgoña, Glaciar, Plata o Negro. Finalmente, seleccione el método de pago (existen diferentes opciones de financiación y pago a cuotas sin intereses) y si desea recibir el teléfono a domicilio o recogerlo en una tienda de su ciudad.

Tenga en cuenta que, si desea comprar en preventa, deberá ingresar a la tienda y efectuar la transacción lo más pronto posible, puesto que algunos modelos, colores y capacidades podrían agotarse rápidamente.

¿Cuánto cuestan el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en Colombia?

Los precios oficiales de los nuevos modelos de iPhone 18 Pro y Pro Max en Colombia revelados por Mac Center tras el inicio de la preventa son los siguientes (en pesos colombianos):

iPhone 18 Pro

256 GB: $5.699.000

$5.699.000 512 GB: $6.599.000

$6.599.000 1 TB: $8.399.000

$8.399.000 2 TB: $11.149.000

iPhone 18 Pro Max

256 GB: $6.199.000

$6.199.000 512 GB: $7.149.000

$7.149.000 1 TB: $8.999.000

$8.999.000 2 TB: $11.799.000

¿Cuándo llegan los iPhone 18 Pro y Pro Max a Colombia?

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegarán a Colombia oficialmente el próximo viernes 18 de septiembre, fecha en la que serán entregados los dispositivos a las personas que los adquirieron vía preventa, antes de agotarse el stock disponible.

Lea también: iPhone 18 Pro y Pro Max: Precio oficial de lanzamiento y desde cuándo se puede comprar en Colombia

Esta es la fecha de distribución de los dispositivos en su primera ronda, por lo cual no es posible obtener ninguno de los modelos antes. En caso de no alcanzar la preventa, los interesados deberán esperar a un nuevo inventario. Algo que, según Applesfera, podría tardar varios días o incluso semanas.