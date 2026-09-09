iPhone 18 Pro y Pro Max: Conozca las diferencias con el iPhone 17 Pro y Pro Max

Durante la mañana del 9 de septiembre de 2026, Apple realizó la presentación de sus nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable, equipos que concentran la atención y el interés de los seguidores de la marca.

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Apple iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro

Apple renovó su línea Pro con el lanzamiento del iPhone 18 Pro, que llega con nuevas características frente a su antecesor. Estas son las principales diferencias:

iPhone 17 Pro

Color: Plata, naranja cósmico, azul profundo.

Plata, naranja cósmico, azul profundo. Cámara: Frontal (Center Stage de 18 MP) Traseras (48 MP. Zoom de 8x de calidad óptica).

Frontal (Center Stage de 18 MP) Traseras (48 MP. Zoom de 8x de calidad óptica). Chip: A19 Pro.

A19 Pro. Capacidad: 256 GB, 512 GB y 1 TB.

256 GB, 512 GB y 1 TB. Tamaño : 6,3 pulgadas.

: 6,3 pulgadas. Batería: 33 horas de reproducción de video.

iPhone 18 Pro

Color: Negro, plata, gris glaciar y burdeos.

Negro, plata, gris glaciar y burdeos. Cámara: Trasera (Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable.).

Trasera (Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable.). Chip: A20 Pro.

A20 Pro. Capacidad: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Tamaño : 6,3 pulgadas.

: 6,3 pulgadas. Batería: 36 horas de reproducción de video.

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Apple iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max

Apple también renovó su modelo más grande y avanzado con el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max. Frente al iPhone 17 Pro Max, presenta los siguientes cambios:

iPhone 17 Pro Max

Color: Plata, naranja cósmico, azul profundo.

Plata, naranja cósmico, azul profundo. Cámara: Frontal (Center Stage de 18 MP) Traseras (48 MP. Zoom de 8x de calidad óptica).

Frontal (Center Stage de 18 MP) Traseras (48 MP. Zoom de 8x de calidad óptica). Chip: A19 Pro.

A19 Pro. Capacidad: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Tamaño : 6,9 pulgadas.

: 6,9 pulgadas. Batería: 39 horas de reproducción de video.

iPhone 18 Pro Max

Color: Negro, plata, gris glaciar y burdeos.

Negro, plata, gris glaciar y burdeos. Cámara: Trasera (Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable.).

Trasera (Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable.). Chip: A20 Pro.

A20 Pro. Capacidad: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Tamaño : 6,9 pulgadas.

: 6,9 pulgadas. Batería: 45 horas de reproducción de video.

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iPhone 17 pro Max vs 18 pro Max

El iPhone 18 Pro Max mantiene gran parte de la base del 17 Pro Max, pero introduce mejoras puntuales:

Pasa del chip A19 Pro al A20 Pro.

Incorpora una cámara principal de 48 MP con apertura variable.

con apertura variable. Mejora el sistema de refrigeración para sostener mejor el rendimiento .

. Aumenta la autonomía de 37 a 45 horas de reproducción de video.

de video. Mejoras en conectividad y funciones de inteligencia artificial.

En términos de diseño y experiencia general, la mayor diferencia está en cámara, batería y rendimiento, mientras que pantalla, almacenamiento y el sistema de cámaras de 48 MP mantienen una línea similar entre ambas generaciones.

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